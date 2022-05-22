https://arabic.sputniknews.com/20220522/وكالة-اغتيال-ضابط-كبير-في-الحرس-الثوري-الإيراني-عبر-عملية-إطلاق-نار-في-طهران-صور-1062555018.html
وكالة: اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني عبر عملية إطلاق نار في طهران... صور
وكالة: اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني عبر عملية إطلاق نار في طهران... صور
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، اغتيال شخصية عسكرية كبيرة في هجوم مسلح شنه شخصان في شارع مجاهدي الإسلام في العاصمة طهران. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T14:36+0000
2022-05-22T14:36+0000
2022-05-22T14:36+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "أحد المدافعين عن الضريح تم اغتياله في هجوم مسلح شنه شخصان على دراجة نارية في شارع مجاهدي الإسلام في طهران".ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع ، قوله إن "الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة مساء اليوم في أحد الأزقة الجانبية لمجاهدي الإسلام"، مشيرا إلى أن "عملية الاغتيال تمت قرب منزل هذا الشهيد عندما كان على وشك دخول منزله وأن قوات الأمن تطارد المهاجمين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
وكالة: اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني عبر عملية إطلاق نار في طهران... صور
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، اغتيال شخصية عسكرية كبيرة في هجوم مسلح شنه شخصان في شارع مجاهدي الإسلام في العاصمة طهران.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية
، بأن "أحد المدافعين عن الضريح تم اغتياله في هجوم مسلح شنه شخصان على دراجة نارية في شارع مجاهدي الإسلام في طهران".
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع ، قوله إن "الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة مساء اليوم في أحد الأزقة الجانبية لمجاهدي الإسلام"، مشيرا إلى أن "عملية الاغتيال تمت قرب منزل هذا الشهيد عندما كان على وشك دخول منزله وأن قوات الأمن تطارد المهاجمين".