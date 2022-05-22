https://arabic.sputniknews.com/20220522/وكالة-تراجع-الصادرات-النفطية-العراقية-إلى-الولايات-المتحدة-1062535787.html

وكالة: تراجع الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة

وكالة: تراجع الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم الأحد، عن انخفاض الصادرات النفطية لبغداد خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى معدل 242 ألف برميل يوميا. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T06:55+0000

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2022-05-22T06:55+0000

العالم العربي

اقتصاد

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ونقلت وكالة "شفق نيوز" إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي أشار إلى أن صادرات العراق النفطية انخفضت خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 242 الف برميل يوميا.وقالت الإدارة إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.881 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 238 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.643 ملايين برميل يوميا".وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 242 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 84 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ متوسط 326 ألف برميل يوميا".وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.588 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 832 ألف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 420 ألف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 365 ألف برميل يوميا".ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 264 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 127 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 43 ألف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من ترينداد توباغو أو روسيا".

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