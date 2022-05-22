https://arabic.sputniknews.com/20220522/يوفنتوس-يسعى-لضم-جورجينيو-لاعب-تشيلسي-1062560437.html
يوفنتوس يسعى لضم جورجينيو لاعب تشيلسي
يوفنتوس يسعى لضم جورجينيو لاعب تشيلسي
يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تدعيم خط وسط الفريق بضم اللاعب الإيطالي جورجينيو، الذي يلعب حاليا مع نادي تشيلسي الإنجليزي. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T16:32+0000
2022-05-22T16:32+0000
2022-05-22T16:32+0000
رياضة
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وكان الفريق الإيطالي يسعى لتدعيم فريقه خلال الموسم المقبل بعدد من اللاعبين بينهم كيليان مبابي، الذي أعلن تجديد عقده لباريس سان جيرمان، أمس السبت لمدة 3 سنوات، حسبما ذكر موقع "كورة"، اليوم الأحد.ويسعى يوفنتوس إلى تعزيز قدرات فريقه بضم جورجينيو، الذي أبدى رغبة في العودة إلى الدوري الإيطالي في وقت سابق.ولفت الموقع إلى أن مساعي يوفنتوس لضم جورجينيو، لاعب تشيلسي الحالي تم تكثيفها مؤخرا بفضل تعبير اللاعب عن رغبته في اللعب في إيطاليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/يوفنتوس-يواجه-أزمة-جديدة-بعد-خسارته-أمام-إنتر-ميلان-1060845435.html
https://arabic.sputniknews.com/20220109/أهداف-مباراة-يوفنتوس-وروما-4-3-في-الدوري-الإيطالي-فيديو-1055151747.html
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رياضة
يوفنتوس يسعى لضم جورجينيو لاعب تشيلسي
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يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تدعيم خط وسط الفريق بضم اللاعب الإيطالي جورجينيو، الذي يلعب حاليا مع نادي تشيلسي الإنجليزي.
وكان الفريق الإيطالي يسعى لتدعيم فريقه خلال الموسم المقبل بعدد من اللاعبين
بينهم كيليان مبابي، الذي أعلن تجديد عقده لباريس سان جيرمان، أمس السبت لمدة 3 سنوات، حسبما ذكر
موقع "كورة"، اليوم الأحد.
ويسعى يوفنتوس إلى تعزيز قدرات فريقه بضم جورجينيو، الذي أبدى رغبة في العودة إلى الدوري الإيطالي
في وقت سابق.
ولفت الموقع إلى أن مساعي يوفنتوس
لضم جورجينيو، لاعب تشيلسي الحالي تم تكثيفها مؤخرا بفضل تعبير اللاعب عن رغبته في اللعب في إيطاليا.