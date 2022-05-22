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https://arabic.sputniknews.com/20220522/يوفنتوس-يسعى-لضم-جورجينيو-لاعب-تشيلسي-1062560437.html
يوفنتوس يسعى لضم جورجينيو لاعب تشيلسي
يوفنتوس يسعى لضم جورجينيو لاعب تشيلسي
يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تدعيم خط وسط الفريق بضم اللاعب الإيطالي جورجينيو، الذي يلعب حاليا مع نادي تشيلسي الإنجليزي. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T16:32+0000
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رياضة
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وكان الفريق الإيطالي يسعى لتدعيم فريقه خلال الموسم المقبل بعدد من اللاعبين بينهم كيليان مبابي، الذي أعلن تجديد عقده لباريس سان جيرمان، أمس السبت لمدة 3 سنوات، حسبما ذكر موقع "كورة"، اليوم الأحد.ويسعى يوفنتوس إلى تعزيز قدرات فريقه بضم جورجينيو، الذي أبدى رغبة في العودة إلى الدوري الإيطالي في وقت سابق.ولفت الموقع إلى أن مساعي يوفنتوس لضم جورجينيو، لاعب تشيلسي الحالي تم تكثيفها مؤخرا بفضل تعبير اللاعب عن رغبته في اللعب في إيطاليا.
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https://arabic.sputniknews.com/20220109/أهداف-مباراة-يوفنتوس-وروما-4-3-في-الدوري-الإيطالي-فيديو-1055151747.html
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رياضة

يوفنتوس يسعى لضم جورجينيو لاعب تشيلسي

16:32 GMT 22.05.2022
© MIGUEL MEDINAيوفنتوس يتوج بلقب السوبر الإيطالي
يوفنتوس يتوج بلقب السوبر الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© MIGUEL MEDINA
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يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تدعيم خط وسط الفريق بضم اللاعب الإيطالي جورجينيو، الذي يلعب حاليا مع نادي تشيلسي الإنجليزي.
وكان الفريق الإيطالي يسعى لتدعيم فريقه خلال الموسم المقبل بعدد من اللاعبين بينهم كيليان مبابي، الذي أعلن تجديد عقده لباريس سان جيرمان، أمس السبت لمدة 3 سنوات، حسبما ذكر موقع "كورة"، اليوم الأحد.
لاعبة تشيلسي سام كير تنفذ هجمة على مرمى يوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
يوفنتوس يواجه أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان
4 أبريل, 18:59 GMT
ويسعى يوفنتوس إلى تعزيز قدرات فريقه بضم جورجينيو، الذي أبدى رغبة في العودة إلى الدوري الإيطالي في وقت سابق.
مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 17 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
أهداف مباراة يوفنتوس وروما "4-3" في الدوري الإيطالي... فيديو
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ولفت الموقع إلى أن مساعي يوفنتوس لضم جورجينيو، لاعب تشيلسي الحالي تم تكثيفها مؤخرا بفضل تعبير اللاعب عن رغبته في اللعب في إيطاليا.
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