https://arabic.sputniknews.com/20220522/-اكتشاف-أول-حالة-جدري-قردة-في-النمسا-1062551190.html
اكتشاف أول حالة جدري قردة في النمسا
اكتشاف أول حالة جدري قردة في النمسا
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، يوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم كبير مسؤولي الصحة في العاصمة فيينا، أنه تم الإبلاغ عن أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:16+0000
2022-05-22T13:16+0000
2022-05-22T13:16+0000
العالم
النمسا
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وأشارت هيئة الإذاعة " ORF"، إن المريض يعاني من أعراض نموذجية للمرض، بما في ذلك حمى طفيفة وبثور على وجهه، مضيفة أن الاختبارات يجب أن تحدد ما إذا كان هذا هو في الواقع جدري قردة أم لا، بحلول ليلة الأحد، بحسب "رويترز".ويعد جدري القردة مرضا فيروسيا نادرا ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبا في البلدان الأفريقية.ويمكن أن ينتقل جدري القردة من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-السعودية-تدعو-لارتداء-الكمامة-وتعقيم-اليدين-للوقاية-من-جدري-القردة-1062532260.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, النمسا
اكتشاف أول حالة جدري قردة في النمسا
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، يوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم كبير مسؤولي الصحة في العاصمة فيينا، أنه تم الإبلاغ عن أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة في النمسا، لرجل يبلغ من العمر 35 عاما، نُقل إلى المستشفى خلال الليل.
وأشارت هيئة الإذاعة " ORF"، إن المريض يعاني من أعراض نموذجية للمرض، بما في ذلك حمى طفيفة وبثور على وجهه، مضيفة أن الاختبارات يجب أن تحدد ما إذا كان هذا هو في الواقع جدري قردة أم لا، بحلول ليلة الأحد، بحسب "رويترز
".
ويعد جدري القردة مرضا فيروسيا نادرا ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية
ويحدث غالبا في البلدان الأفريقية.
ويمكن أن ينتقل جدري القردة من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.
وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي
وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.