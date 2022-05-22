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مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه
https://arabic.sputniknews.com/20220522/-مانشستر-سيتي-بطلا-للدوري-الإنجليزي-الممتاز-للمرة-الثانية-على-التوالي-والثامنة-في-تاريخه-1062561874.html
مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه
مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه
توج مانشتسر سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T17:01+0000
2022-05-22T17:07+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
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فاجأ أستون فيلا مضيفه بهدفين نظيفين عن طريق ماتي كاش، في الدقيقة 37، والبرازيلي فيليبي كوتينيو بتسديدة أرضية في الدقيقة 69.وقلب المان سيتي، تأخره بعدما أحرز ثلاثية في عشر دقايق عن طريق إلكاي جوندوجان هدفين في الدقيقتين 76 و 81، ورودريجو هيرنانديز في الدقيقة 78، ليتوج باللقب الثامن في تاريخه.على جانب أخر، فاز ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدف لوولفرهامبتون في مباراة جنونية شهدت تسجيل اللاعب المصري محمد صلاح لهدفه الـ23 ليصدر جدول ترتيب الهدفين بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام.
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أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول

مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه

17:01 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 22.05.2022)
© AFP 2022 / OLI SCARFFماشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أستون فيلا في المباراة الأخيرة
ماشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أستون فيلا في المباراة الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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توج مانشتسر سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
فاجأ أستون فيلا مضيفه بهدفين نظيفين عن طريق ماتي كاش، في الدقيقة 37، والبرازيلي فيليبي كوتينيو بتسديدة أرضية في الدقيقة 69.
وقلب المان سيتي، تأخره بعدما أحرز ثلاثية في عشر دقايق عن طريق إلكاي جوندوجان هدفين في الدقيقتين 76 و 81، ورودريجو هيرنانديز في الدقيقة 78، ليتوج باللقب الثامن في تاريخه.
على جانب أخر، فاز ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدف لوولفرهامبتون في مباراة جنونية شهدت تسجيل اللاعب المصري محمد صلاح لهدفه الـ23 ليصدر جدول ترتيب الهدفين بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام.
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