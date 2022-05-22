مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه
17:01 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 22.05.2022)
© AFP 2022 / OLI SCARFFماشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أستون فيلا في المباراة الأخيرة
© AFP 2022 / OLI SCARFF
توج مانشتسر سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
فاجأ أستون فيلا مضيفه بهدفين نظيفين عن طريق ماتي كاش، في الدقيقة 37، والبرازيلي فيليبي كوتينيو بتسديدة أرضية في الدقيقة 69.
⚽️🔥 كوتينيو يُصعب المهمة على مانشستر سيتي ويعزز تقدم أستون فيلا#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/GXm2mfU5M7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وقلب المان سيتي، تأخره بعدما أحرز ثلاثية في عشر دقايق عن طريق إلكاي جوندوجان هدفين في الدقيقتين 76 و 81، ورودريجو هيرنانديز في الدقيقة 78، ليتوج باللقب الثامن في تاريخه.
🤯 جنــــــــون 🤯— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
من دكة البدلاء غوندوغان يعبد طريق السيتي نحو اللقب 🏆#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/w4mobjFeTJ
على جانب أخر، فاز ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدف لوولفرهامبتون في مباراة جنونية شهدت تسجيل اللاعب المصري محمد صلاح لهدفه الـ23 ليصدر جدول ترتيب الهدفين بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام.
⚽️🥅 صلاح يسجل هدف التقدم ويعطي جرعة أمل لليفربول— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
ليفربول 2 وولفرهامبتون 1
#الدوري_الإنكليزي #ليفربول_وولفرهامبتون #PremierLeague pic.twitter.com/eF5a81Yjgg