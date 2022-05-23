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https://arabic.sputniknews.com/20220523/أردوغان-الجيش-التركي-سيبدأ-تنفيذ-عمليات-عسكرية-على-طول-الحدود-السورية-1062632092.html
أردوغان: الجيش التركي سيبدأ تنفيذ عمليات عسكرية على طول الحدود السورية
أردوغان: الجيش التركي سيبدأ تنفيذ عمليات عسكرية على طول الحدود السورية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "الجيش التركي، يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب على حدود الدولة"، مشيرا إلى أن القرار بشأن تلك... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T18:09+0000
2022-05-23T18:09+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان، خلال كلمة له بعد اجتماع مجلس الوزراء: "نواصل مهامنا لتوفير الأمن على حدودنا في ظل الهجمات المستمرة. قريبا سيتم الشروع في عمليات جديدة على حدودنا وسيتم اتخاذ القرارات ذات الصلة خلال جلسة مجلس الأمن"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.وأضاف: "سنبدأ باتخاذ خطوات جديدة لاستكمال المنطقة الآمنة بعمق 30 كم شمال سوريا"، متابعا: "سنعطي الأولوية في عملياتنا للمناطق التي يتم من خلالها الهجوم على المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي".وطالبت سوريا، الأسبوع الماضي، المجتمع الدولي بعدم مساومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أراضي الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر.جاءت مطالبة سوريا على خلفية تصريحات الرئيس التركي حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني طالبت "الخارجية السورية المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان، على أراضي دول الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر تكون آثارها كارثية على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم" وأكدت أن "سوريا ستواجه هذه المؤامرة الجديدة القديمة بمختلف الوسائل المشروعة دفاعاً عن شعبها ووحدة أراضها".وكان الرئيس التركي دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري وحماية حدود بلاده العضو الرئيسي في "الناتو"، بدلاً من دعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: الجيش التركي سيبدأ تنفيذ عمليات عسكرية على طول الحدود السورية

18:09 GMT 23.05.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouhالجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouh
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "الجيش التركي، يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب على حدود الدولة"، مشيرا إلى أن القرار بشأن تلك العمليات سيتم اتخاذه قريبا.
وقال أردوغان، خلال كلمة له بعد اجتماع مجلس الوزراء: "نواصل مهامنا لتوفير الأمن على حدودنا في ظل الهجمات المستمرة. قريبا سيتم الشروع في عمليات جديدة على حدودنا وسيتم اتخاذ القرارات ذات الصلة خلال جلسة مجلس الأمن"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.
وأضاف: "سنبدأ باتخاذ خطوات جديدة لاستكمال المنطقة الآمنة بعمق 30 كم شمال سوريا"، متابعا: "سنعطي الأولوية في عملياتنا للمناطق التي يتم من خلالها الهجوم على المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي".
وطالبت سوريا، الأسبوع الماضي، المجتمع الدولي بعدم مساومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أراضي الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر.
جاءت مطالبة سوريا على خلفية تصريحات الرئيس التركي حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني طالبت "الخارجية السورية المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان، على أراضي دول الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر تكون آثارها كارثية على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم" وأكدت أن "سوريا ستواجه هذه المؤامرة الجديدة القديمة بمختلف الوسائل المشروعة دفاعاً عن شعبها ووحدة أراضها".
وكان الرئيس التركي دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري وحماية حدود بلاده العضو الرئيسي في "الناتو"، بدلاً من دعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.
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