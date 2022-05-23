https://arabic.sputniknews.com/20220523/أردوغان-لا-نووي-التورط-في-عرض-لأوكرانيا-لأن-علاقتنا-مع-روسيا-مستمرة-في-جميع-المجالات-1062630979.html

أردوغان: لا ننوي التورط في "عرض لأوكرانيا" لأن علاقتنا مع روسيا مستمرة في جميع المجالات

أردوغان: لا ننوي التورط في "عرض لأوكرانيا" لأن علاقتنا مع روسيا مستمرة في جميع المجالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تنوي التورط بـ"عرض لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن علاقة أنقرة مع موسكو مستمرة في جميع المجالات. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T17:35+0000

2022-05-23T17:35+0000

2022-05-23T18:44+0000

العالم

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وقال أردوغان في خطاب موجه للشعب، اليوم الاثنين، بعد اجتماع مجلس الوزراء، لقد "أبلغنا روسيا بوضوح وشجاعة بموقفنا بشأن وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".قوكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن بلاده تنتظر أفعالا بدلا من التصريحات الدبلوماسية فيما يتعلق بمراعاة مخاوفها على خلفية المساعي لانضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال في تصريحات من كوجالي شمال غربي البلاد، "سياسة التوسيع التي لا تراعي الحساسيات الأمنية الأساسية لن تجلب الفائدة لا لتركيا ولا للناتو"، مضيفا " يجب تلبية مطالب تركيا، في مقدمتها دعمها في مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها؛ نريد أن نرى خطوات ملموسة بدلا من التصريحات الدبلوماسية غير الواضحة".وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.وقال الرئيس التركي إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

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العالم