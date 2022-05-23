عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220523/أردوغان-لا-نووي-التورط-في-عرض-لأوكرانيا-لأن-علاقتنا-مع-روسيا-مستمرة-في-جميع-المجالات-1062630979.html
أردوغان: لا ننوي التورط في "عرض لأوكرانيا" لأن علاقتنا مع روسيا مستمرة في جميع المجالات
أردوغان: لا ننوي التورط في "عرض لأوكرانيا" لأن علاقتنا مع روسيا مستمرة في جميع المجالات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تنوي التورط بـ"عرض لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن علاقة أنقرة مع موسكو مستمرة في جميع المجالات. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T17:35+0000
2022-05-23T18:44+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:341:2883:1963_1920x0_80_0_0_49744ed1e5c64b3ffe7d198ec778059e.jpg
وقال أردوغان في خطاب موجه للشعب، اليوم الاثنين، بعد اجتماع مجلس الوزراء، لقد "أبلغنا روسيا بوضوح وشجاعة بموقفنا بشأن وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".قوكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن بلاده تنتظر أفعالا بدلا من التصريحات الدبلوماسية فيما يتعلق بمراعاة مخاوفها على خلفية المساعي لانضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال في تصريحات من كوجالي شمال غربي البلاد، "سياسة التوسيع التي لا تراعي الحساسيات الأمنية الأساسية لن تجلب الفائدة لا لتركيا ولا للناتو"، مضيفا " يجب تلبية مطالب تركيا، في مقدمتها دعمها في مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها؛ نريد أن نرى خطوات ملموسة بدلا من التصريحات الدبلوماسية غير الواضحة".وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.وقال الرئيس التركي إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c479f7700d14d3322f68bb8229704187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

أردوغان: لا ننوي التورط في "عرض لأوكرانيا" لأن علاقتنا مع روسيا مستمرة في جميع المجالات

17:35 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 18:44 GMT 23.05.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تنوي التورط بـ"عرض لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن علاقة أنقرة مع موسكو مستمرة في جميع المجالات.
وقال أردوغان في خطاب موجه للشعب، اليوم الاثنين، بعد اجتماع مجلس الوزراء، لقد "أبلغنا روسيا بوضوح وشجاعة بموقفنا بشأن وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

"لكننا لا ننوي المشاركة في هذا العرض، فالعلاقات مع روسيا ستستمر بالضبط في جميع المجالات".

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
قوكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن بلاده تنتظر أفعالا بدلا من التصريحات الدبلوماسية فيما يتعلق بمراعاة مخاوفها على خلفية المساعي لانضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال في تصريحات من كوجالي شمال غربي البلاد، "سياسة التوسيع التي لا تراعي الحساسيات الأمنية الأساسية لن تجلب الفائدة لا لتركيا ولا للناتو"، مضيفا " يجب تلبية مطالب تركيا، في مقدمتها دعمها في مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها؛ نريد أن نرى خطوات ملموسة بدلا من التصريحات الدبلوماسية غير الواضحة".

"لم تتلق تركيا الدعم الذي كانت تتوقعه من حلفائها، لا في تلبية احتياجاتها الدفاعية، ولا في حربها ضد الإرهاب التي استمرت 40 عامًا. وتعرض بلدنا مرارا وتكرارا للعقوبات والتهديدات والضغوط والابتزاز العلني والسري".

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.
وقال الرئيس التركي إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала