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أردوغان يعلن رفضه مقابلة رئيس وزراء اليونان
أردوغان يعلن رفضه مقابلة رئيس وزراء اليونان
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يرفض لقاء رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك بعد أسبوع من التصريحات التي أدلى بها الأخير خلال زيارته لواشنطن،... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T18:19+0000
2022-05-23T18:19+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
اليونان
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأنقرة: "لن ألتقي رئيس وزراء اليونان (كيرياكوس) ميتسوتاكيس، فهو لم يعد موجودا بالنسبة لي".وكان من المقرر عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي بين اليونان وتركيا العام الحالي.والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط​، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/أردوغان-ينوي-لقاء-رئيس-وزراء-اليونان-في-نيويورك-1050191688.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, اليونان

أردوغان يعلن رفضه مقابلة رئيس وزراء اليونان

18:19 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Turkish Presidency
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يرفض لقاء رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك بعد أسبوع من التصريحات التي أدلى بها الأخير خلال زيارته لواشنطن، ودعا خلالها إلى إعادة النظر في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأنقرة: "لن ألتقي رئيس وزراء اليونان (كيرياكوس) ميتسوتاكيس، فهو لم يعد موجودا بالنسبة لي".
وكان من المقرر عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي بين اليونان وتركيا العام الحالي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
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19 سبتمبر 2021, 10:07 GMT
والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط​، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.
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