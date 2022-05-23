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https://arabic.sputniknews.com/20220523/أرمينيا-تقول-إنها-اتفقت-في-بروكسل-على-بدء-عمل-لجنة-ترسيم-الحدود-مع-أذربيجان-1062570949.html
أرمينيا تقول إنها اتفقت في بروكسل على بدء عمل لجنة ترسيم الحدود مع أذربيجان
أرمينيا تقول إنها اتفقت في بروكسل على بدء عمل لجنة ترسيم الحدود مع أذربيجان
أعلن مجلس وزراء أرمينيا، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T00:31+0000
2022-05-23T00:39+0000
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
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موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس وزراء أرمينيا في بيان، "توصلنا خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن عملية أخرى تهدف إلى فتح الاتصالات الإقليمية، وبدء عمل لجنة ترسيم الحدود وأمنها".وعقد الاجتماع الثلاثي السابق في بروكسل في 6 أبريل/نيسان، حيث اتفق باشينيان وعلييف على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.ويذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.وعلى الرغم من انتهاء المعارك لا تزال المنطقة تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على حدود الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/علييف-يعقد-اجتماعا-مع-رئيس-المجلس-الأوروبي-شارل-ميشيل-فيديو-1062558833.html
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إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

أرمينيا تقول إنها اتفقت في بروكسل على بدء عمل لجنة ترسيم الحدود مع أذربيجان

00:31 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 00:39 GMT 23.05.2022)
© AFP 2022 / FRANCOIS WALSCHAERTS اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأحد 22 مايو 2022
 اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأحد 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS WALSCHAERTS
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أعلن مجلس وزراء أرمينيا، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بروكسل على بدء عمل لجنة ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس وزراء أرمينيا في بيان، "توصلنا خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن عملية أخرى تهدف إلى فتح الاتصالات الإقليمية، وبدء عمل لجنة ترسيم الحدود وأمنها".
هذا والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يوم الأحد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وعقد الاجتماع الثلاثي السابق في بروكسل في 6 أبريل/نيسان، حيث اتفق باشينيان وعلييف على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
ويذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
علييف يعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل... فيديو
أمس, 15:45 GMT
وعلى الرغم من انتهاء المعارك لا تزال المنطقة تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على حدود الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.
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