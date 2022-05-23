https://arabic.sputniknews.com/20220523/أضرار-الماء-البارد-على-الشعر-1062612221.html
أضرار الماء البارد على الشعر
أضرار الماء البارد على الشعر
أشارت دراسة حديثة إلى أن الماء البارد قد يسبب ضررا غير مباشر للشعر. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:53+0000
2022-05-23T09:53+0000
2022-05-23T09:53+0000
العالم
الصحة
الشعر
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أكدت خبيرة الشعر تاتيانا كاتشانوفا، أنه على الرغم من حقيقة أن الماء البارد لا يؤذي الشعر، إلا أن جميع مستحضرات التجميل الحديثة معدة لتكون أكثر فعالية باستخدامها مع الماء الدافئن وفقا لموقع "mir24".وأوضحت كاتشانوفا أنه، "بدون التعرض للماء الدافئ، لن يتم غسل شعرك جيدا، مما يعني أن جزيئات مستحضرات التجميل ستبقى عليه"، بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ فروة الرأس في التقشر، ما قد يسبب الانزعاج، كما سيفقد الشعر لمعانه.من جهتها، قالت أخصائية الأمراض الجلدية سفيتلانا ليدينتسوفا، إن غسل الشعر بالماء شديد البرودة لفترة طويلة يسبب تشنج الأوعية، الأمر الذي قد يسبب الصداع أيضا، مشيرة إلى أنه هذا هو السبب في منع الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، من اسنخدام الماء ذي درجة الحرارة المنخفضة أثناء الاستحمام أو الغسل.وينصح الخبراء بالتناوب بين استخدام الماء الساخن والبارد بدرجة معتدلة، منوهين إلى أن، "الماء الساخن يفتح المسام ويزيل الشوائب بشكل فعال، بينما يغلق الماء البارد ويجعل الشعر أكثر نعومة".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/مكمل-غذائي-قد-يزيد-خطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1062544881.html
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العالم, الصحة, الشعر
أضرار الماء البارد على الشعر
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أشارت دراسة حديثة إلى أن الماء البارد قد يسبب ضررا غير مباشر للشعر.
أكدت خبيرة الشعر تاتيانا كاتشانوفا، أنه على الرغم من حقيقة أن الماء البارد لا يؤذي الشعر، إلا أن جميع مستحضرات التجميل الحديثة معدة لتكون أكثر فعالية باستخدامها مع الماء الدافئن وفقا لموقع "mir24
".
وأوضحت كاتشانوفا أنه، "بدون التعرض للماء الدافئ، لن يتم غسل شعرك جيدا، مما يعني أن جزيئات مستحضرات التجميل ستبقى عليه"، بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ فروة الرأس في التقشر، ما قد يسبب الانزعاج، كما سيفقد الشعر لمعانه.
من جهتها، قالت أخصائية الأمراض الجلدية سفيتلانا ليدينتسوفا، إن غسل الشعر بالماء شديد البرودة لفترة طويلة يسبب تشنج الأوعية، الأمر الذي قد يسبب الصداع أيضا، مشيرة إلى أنه هذا هو السبب في منع الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، من اسنخدام الماء ذي درجة الحرارة المنخفضة أثناء الاستحمام أو الغسل.
وينصح الخبراء بالتناوب بين استخدام الماء الساخن والبارد بدرجة معتدلة، منوهين إلى أن، "الماء الساخن يفتح المسام ويزيل الشوائب بشكل فعال، بينما يغلق الماء البارد ويجعل الشعر أكثر نعومة".