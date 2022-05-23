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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمريكي-من-مؤيدي-النازيين-الجدد-يلقى-مصرعه-في-أوكرانيا-1062579059.html
أمريكي من مؤيدي النازيين الجدد يلقى مصرعه في أوكرانيا
أمريكي من مؤيدي النازيين الجدد يلقى مصرعه في أوكرانيا
أعلن الأمريكي كينت ماكليلان، المؤيد للنازية الجديدة، عن مقتل زميل له في أوكرانيا. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:09+0000
2022-05-23T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ولقي دالتون كينيدي مصرعه خلال عملية قتالية في مدينة خاركوف وفقا لما ذكره كينت ماكليلان في بيان بثه على موقع "الحركة النازية".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن دالتون كينيدي ولد في عام 1996 وسافر إلى أوكرانيا في عام 2016 بصفته مؤيدا للحركة النازية بعدما قضى شهرين في صفوف الجيش الأمريكي.جدير بالذكر، أن من الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها خلال عمليتها الخاصة بأوكرانيا تخليص الأخيرة من النازية. وأكد عناصر المجموعة المسلحة الأوكرانية المسماة "آزوف" والذين حاولوا الاختباء من محرري مدينة ماريوبول، وهي واحدة من المدن الكبرى في أوكرانيا، في مصنع الصلب وسلموا أنفسهم إلى القوات الروسية قبل أيام، أكدوا انتماءهم إلى الحركة النازية.
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أخبار أوكرانيا

أمريكي من مؤيدي النازيين الجدد يلقى مصرعه في أوكرانيا

09:09 GMT 23.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية تصل إلى حدود مقاطعة خاركوف الأوكرانية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تصل إلى حدود مقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
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أعلن الأمريكي كينت ماكليلان، المؤيد للنازية الجديدة، عن مقتل زميل له في أوكرانيا.
ولقي دالتون كينيدي مصرعه خلال عملية قتالية في مدينة خاركوف وفقا لما ذكره كينت ماكليلان في بيان بثه على موقع "الحركة النازية".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن دالتون كينيدي ولد في عام 1996 وسافر إلى أوكرانيا في عام 2016 بصفته مؤيدا للحركة النازية بعدما قضى شهرين في صفوف الجيش الأمريكي.
جدير بالذكر، أن من الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها خلال عمليتها الخاصة بأوكرانيا تخليص الأخيرة من النازية. وأكد عناصر المجموعة المسلحة الأوكرانية المسماة "آزوف" والذين حاولوا الاختباء من محرري مدينة ماريوبول، وهي واحدة من المدن الكبرى في أوكرانيا، في مصنع الصلب وسلموا أنفسهم إلى القوات الروسية قبل أيام، أكدوا انتماءهم إلى الحركة النازية.
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