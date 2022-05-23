https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمريكي-من-مؤيدي-النازيين-الجدد-يلقى-مصرعه-في-أوكرانيا-1062579059.html
أمريكي من مؤيدي النازيين الجدد يلقى مصرعه في أوكرانيا
أمريكي من مؤيدي النازيين الجدد يلقى مصرعه في أوكرانيا
أعلن الأمريكي كينت ماكليلان، المؤيد للنازية الجديدة، عن مقتل زميل له في أوكرانيا. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:09+0000
2022-05-23T09:09+0000
2022-05-23T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ولقي دالتون كينيدي مصرعه خلال عملية قتالية في مدينة خاركوف وفقا لما ذكره كينت ماكليلان في بيان بثه على موقع "الحركة النازية".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن دالتون كينيدي ولد في عام 1996 وسافر إلى أوكرانيا في عام 2016 بصفته مؤيدا للحركة النازية بعدما قضى شهرين في صفوف الجيش الأمريكي.جدير بالذكر، أن من الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها خلال عمليتها الخاصة بأوكرانيا تخليص الأخيرة من النازية. وأكد عناصر المجموعة المسلحة الأوكرانية المسماة "آزوف" والذين حاولوا الاختباء من محرري مدينة ماريوبول، وهي واحدة من المدن الكبرى في أوكرانيا، في مصنع الصلب وسلموا أنفسهم إلى القوات الروسية قبل أيام، أكدوا انتماءهم إلى الحركة النازية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أمريكي من مؤيدي النازيين الجدد يلقى مصرعه في أوكرانيا
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أعلن الأمريكي كينت ماكليلان، المؤيد للنازية الجديدة، عن مقتل زميل له في أوكرانيا.
ولقي دالتون كينيدي مصرعه خلال عملية قتالية في مدينة خاركوف وفقا لما ذكره كينت ماكليلان في بيان بثه على موقع "الحركة النازية".
وأفاد
مراسل "سبوتنيك"، أن دالتون كينيدي ولد في عام 1996 وسافر إلى أوكرانيا في عام 2016 بصفته مؤيدا للحركة النازية بعدما قضى شهرين في صفوف الجيش الأمريكي.
جدير بالذكر، أن من الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها خلال عمليتها الخاصة بأوكرانيا تخليص الأخيرة من النازية. وأكد عناصر المجموعة المسلحة الأوكرانية المسماة "آزوف" والذين حاولوا الاختباء من محرري مدينة ماريوبول، وهي واحدة من المدن الكبرى في أوكرانيا، في مصنع الصلب وسلموا أنفسهم إلى القوات الروسية قبل أيام، أكدوا انتماءهم إلى الحركة النازية.