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https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمير-قطر-هناك-كثيرون-في-مواقع-نفوذ-لا-يقبلون-استضافة-دولة-عربية-وإسلامية-لكأس-العالم-1062628895.html
أمير قطر: هناك كثيرون في مواقع نفوذ لا يقبلون استضافة دولة عربية وإسلامية لكأس العالم
أمير قطر: هناك كثيرون في مواقع نفوذ لا يقبلون استضافة دولة عربية وإسلامية لكأس العالم
قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن هناك لا يزال أناس ليس بوسفهم قبول فكرة استضافة بلد ‏عربي وإسلامي لبطولة مثل كأس العالم.‏ 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T16:51+0000
2022-05-23T16:51+0000
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
بطولة كأس العالم 2022
العالم العربي
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وأضاف في الجلسة الافتتاحية لمنتدى دافوس، المنعقد تحت شعار "التاريخ في نقطة تحول": "لقد شنّ هؤلاء الأفراد، بمن فيهم كثيرون في مواقع نفوذ، هجمات بوتيرة لم يسبق لها مثيل، عندما استضافت دول أخرى في قارات مختلفة من العالم حدثا رياضيا ضخما، على الرغم من حقيقة وجود مشاكل وتحديات خاصة تواجه كل دولة من تلك الدول".وتابع أن "قطر شأنها كشأن كل بلد من بلدانكم، ليست مثالية، إنها تحاول إدخال تحسينات باستمرار، وهي تزخر بالأمل في مستقبل أكثر إشراقا"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.وأكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه في غاية الفخر "بسبب التطوير والإصلاح والتقدم الذي أحرزته بلاده بشأن استعدادات بطولة مونديال 2022، وأنه ممتن للأضواء التي سلطها كأس العالم، والتي ألهمتنا القيام بإجراء هذه التغييرات بسرعة البرق".وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد قبل أيام إن بلاده لن تمنع أحدا من الحضور لمشاهدة كأس العالم 2022، لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: "نؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى بلدنا والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا"، حسب تعبيره.وكان قد أُثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين.وسيقام "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.
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قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بطولة كأس العالم 2022, العالم العربي

أمير قطر: هناك كثيرون في مواقع نفوذ لا يقبلون استضافة دولة عربية وإسلامية لكأس العالم

16:51 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن هناك لا يزال أناس ليس بوسفهم قبول فكرة استضافة بلد ‏عربي وإسلامي لبطولة مثل كأس العالم.‏
وأضاف في الجلسة الافتتاحية لمنتدى دافوس، المنعقد تحت شعار "التاريخ في نقطة تحول": "لقد شنّ هؤلاء الأفراد، بمن فيهم كثيرون في مواقع نفوذ، هجمات بوتيرة لم يسبق لها مثيل، عندما استضافت دول أخرى في قارات مختلفة من العالم حدثا رياضيا ضخما، على الرغم من حقيقة وجود مشاكل وتحديات خاصة تواجه كل دولة من تلك الدول".
وتابع أن "قطر شأنها كشأن كل بلد من بلدانكم، ليست مثالية، إنها تحاول إدخال تحسينات باستمرار، وهي تزخر بالأمل في مستقبل أكثر إشراقا"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
وأكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه في غاية الفخر "بسبب التطوير والإصلاح والتقدم الذي أحرزته بلاده بشأن استعدادات بطولة مونديال 2022، وأنه ممتن للأضواء التي سلطها كأس العالم، والتي ألهمتنا القيام بإجراء هذه التغييرات بسرعة البرق".
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد قبل أيام إن بلاده لن تمنع أحدا من الحضور لمشاهدة كأس العالم 2022، لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.
آلاف من العمال المهاجرين يقفون في طوابير طويلة قبل 200 يوم على انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، 6 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
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وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: "نؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى بلدنا والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا"، حسب تعبيره.
وكان قد أُثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين.
وسيقام "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.
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