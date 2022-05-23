https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمير-قطر-هناك-كثيرون-في-مواقع-نفوذ-لا-يقبلون-استضافة-دولة-عربية-وإسلامية-لكأس-العالم-1062628895.html

أمير قطر: هناك كثيرون في مواقع نفوذ لا يقبلون استضافة دولة عربية وإسلامية لكأس العالم

أمير قطر: هناك كثيرون في مواقع نفوذ لا يقبلون استضافة دولة عربية وإسلامية لكأس العالم

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن هناك لا يزال أناس ليس بوسفهم قبول فكرة استضافة بلد ‏عربي وإسلامي لبطولة مثل كأس العالم.‏ 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T16:51+0000

2022-05-23T16:51+0000

2022-05-23T16:51+0000

قطر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

بطولة كأس العالم 2022

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062489387_0:201:1936:1290_1920x0_80_0_0_da3ca47e6b3bf5ced90fe55d9f42d4ea.jpg

وأضاف في الجلسة الافتتاحية لمنتدى دافوس، المنعقد تحت شعار "التاريخ في نقطة تحول": "لقد شنّ هؤلاء الأفراد، بمن فيهم كثيرون في مواقع نفوذ، هجمات بوتيرة لم يسبق لها مثيل، عندما استضافت دول أخرى في قارات مختلفة من العالم حدثا رياضيا ضخما، على الرغم من حقيقة وجود مشاكل وتحديات خاصة تواجه كل دولة من تلك الدول".وتابع أن "قطر شأنها كشأن كل بلد من بلدانكم، ليست مثالية، إنها تحاول إدخال تحسينات باستمرار، وهي تزخر بالأمل في مستقبل أكثر إشراقا"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.وأكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه في غاية الفخر "بسبب التطوير والإصلاح والتقدم الذي أحرزته بلاده بشأن استعدادات بطولة مونديال 2022، وأنه ممتن للأضواء التي سلطها كأس العالم، والتي ألهمتنا القيام بإجراء هذه التغييرات بسرعة البرق".وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد قبل أيام إن بلاده لن تمنع أحدا من الحضور لمشاهدة كأس العالم 2022، لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: "نؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى بلدنا والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا"، حسب تعبيره.وكان قد أُثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين.وسيقام "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/ماذا-يحدث-في-قطر-نظرة-مدتها-15-ثانية-هي-السر-وراء-الطوابير-الطويلة-1061947683.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بطولة كأس العالم 2022, العالم العربي