https://arabic.sputniknews.com/20220523/أنصار-الله-إرسال-التحالف-طائرات-تجسسية-إلى-أجواء-صنعاء-بمثابة-عدم-احترام-للهدنة-الأممية-1062637180.html
"أنصار الله": إرسال التحالف طائرات تجسسية إلى أجواء صنعاء بمثابة عدم احترام للهدنة الأممية
"أنصار الله": إرسال التحالف طائرات تجسسية إلى أجواء صنعاء بمثابة عدم احترام للهدنة الأممية
اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن إرسال طائرة مسيرة تابعة التحالف العربي بقيادة السعودية بوقت سابق اليوم إلى أجواء العاصمة صنعاء، بمثابة عدم احترام هدنة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T20:13+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] للهدنة القائمة".وأضاف: "لو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الأمم المتحدة وجهات أخرى مغايرة".وتابع: "وعليه فإننا نحمل دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية".وبوقت سابق من اليوم، أعلن متحدث قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة صينية الصنع نوع "سي إتش 4" تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، "وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء"، وتعد الطائرة هي الثالثة التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها.وبعد بدء سريان هدنة الأمم المتحدة في اليمن، مطلع أبريل الماضي، أعلنت الجماعة، يوم السبت الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء منطقة حَيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن، وذلك بعد أيام من إعلانها في الرابع من مايو الجاري إسقاط طائرة استطلاع مسلحة صينية الصنع "سي اتش 4"، للجيش السعودي في أجواء مديرية حرض بذات المحافظة الحدودية مع السعودية.وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد.كما تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الحكومة-اليمنية-تشترط-على-أنصار-الله-فتح-معابر-تعز-ودفع-الرواتب-في-مناطقها-لتمديد-الهدنة-1062634414.html
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"أنصار الله": إرسال التحالف طائرات تجسسية إلى أجواء صنعاء بمثابة عدم احترام للهدنة الأممية
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اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن إرسال طائرة مسيرة تابعة التحالف العربي بقيادة السعودية بوقت سابق اليوم إلى أجواء العاصمة صنعاء، بمثابة عدم احترام هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] للهدنة القائمة
".
وأضاف: "لو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الأمم المتحدة وجهات أخرى مغايرة".
وتابع: "وعليه فإننا نحمل دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية
والعدوانية".
وبوقت سابق من اليوم، أعلن متحدث قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة صينية الصنع نوع "سي إتش 4" تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، "وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء"، وتعد الطائرة هي الثالثة التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها.
وبعد بدء سريان هدنة الأمم المتحدة في اليمن، مطلع أبريل الماضي، أعلنت الجماعة، يوم السبت الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء منطقة حَيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن، وذلك بعد أيام من إعلانها في الرابع من مايو الجاري إسقاط طائرة استطلاع مسلحة صينية الصنع "سي اتش 4"، للجيش السعودي في أجواء مديرية حرض بذات المحافظة الحدودية مع السعودية.
وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد.
وتتضمن الهدنة الأممية إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.