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https://arabic.sputniknews.com/20220523/أوركسترا-إيطالية-ترفض-العزف-في-منافسة-دولية-بعد-استبعاد-أعضائها-الروس-1062578025.html
أوركسترا إيطالية ترفض العزف في منافسة دولية بعد استبعاد أعضائها الروس
أوركسترا إيطالية ترفض العزف في منافسة دولية بعد استبعاد أعضائها الروس
رفضت الأوركسترا الإيطالية FVG تقديم مقطوعتها الموسيقية في مسابقة رودولفو ليبيتسر الدولية للكمان"Lipizer"، بعد استبعاد ثلاثة موسيقيين روس. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T08:51+0000
2022-05-23T08:51+0000
العالم
روسيا
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وقال قائد الأوركسترا باولو بيتيزيول "إنه لأمر مؤسف أن نكسر تقليد (الحفل)، الذي بموجبه رافقت أوركسترا FVG الموسيقيين في المنافسة. لكن لا يسعنا إلا الرد على قرار يبدو غير عادل بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن الثقافة يجب أن توحد الناس والشعوب، وألا تزرع الفتنة والعداوة، وفقا لموقع "triesteprima".بدورها قالت ليديا كوتشاريان، إحدى عازفات الكمان الموقوفة عن العمل، إن المنظمين أخطروها بإرسال رسالة فارغة تحتوي على مستند PDF، دون مراجع أو معلومات مرفقة.وقد تحدث رودولفو دزيبرنا، عمدة جوريزيا، حيث ستقام المنافسة في سبتمبر/أيلول، ضد قرار استبعاد الروس من المنافسة. وذكر أن إبعاد الروس "يتناقض مع روح الحدث نفسه، الذي طالما فسر الموسيقى على أنها وسيلة للجمع بين الناس وتجاوز الحدود والحرية الإنسانية والثقافية".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/إخماد-57-حريقا-في-غابات-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1062570859.html
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العالم, روسيا

أوركسترا إيطالية ترفض العزف في منافسة دولية بعد استبعاد أعضائها الروس

08:51 GMT 23.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay / آلة كمان
آلة كمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay /
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رفضت الأوركسترا الإيطالية FVG تقديم مقطوعتها الموسيقية في مسابقة رودولفو ليبيتسر الدولية للكمان"Lipizer"، بعد استبعاد ثلاثة موسيقيين روس.
وقال قائد الأوركسترا باولو بيتيزيول "إنه لأمر مؤسف أن نكسر تقليد (الحفل)، الذي بموجبه رافقت أوركسترا FVG الموسيقيين في المنافسة. لكن لا يسعنا إلا الرد على قرار يبدو غير عادل بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن الثقافة يجب أن توحد الناس والشعوب، وألا تزرع الفتنة والعداوة، وفقا لموقع "triesteprima".
بدورها قالت ليديا كوتشاريان، إحدى عازفات الكمان الموقوفة عن العمل، إن المنظمين أخطروها بإرسال رسالة فارغة تحتوي على مستند PDF، دون مراجع أو معلومات مرفقة.
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وقد تحدث رودولفو دزيبرنا، عمدة جوريزيا، حيث ستقام المنافسة في سبتمبر/أيلول، ضد قرار استبعاد الروس من المنافسة. وذكر أن إبعاد الروس "يتناقض مع روح الحدث نفسه، الذي طالما فسر الموسيقى على أنها وسيلة للجمع بين الناس وتجاوز الحدود والحرية الإنسانية والثقافية".
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