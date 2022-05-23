https://arabic.sputniknews.com/20220523/أول-تعليق-من-قطر-على-مقتل-أحد-أفراد-سفارتها-في-باريس-جريمة-بشعة-1062613406.html

أول تعليق من قطر على مقتل أحد أفراد سفارتها في باريس... "جريمة بشعة"

أول تعليق من قطر على مقتل أحد أفراد سفارتها في باريس... "جريمة بشعة"

علقت السفارة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس، على قتل أحد حراسها، اليوم الاثنين.‏ 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T10:27+0000

2022-05-23T10:27+0000

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ووصفت السفارة عبر حسابها على "تويتر" الحادث بأنه "جريمة بشعة وغير مبررة"، وأكدت أنه "فور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات".وتابعت السفارة القطرية في باريس ببيانها أنها "تترقب نتائج التحقيقات، وتدعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد".وختمت بيانها بأنها "تعرب عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة، وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد".وتعرض حارس أمن يعمل في السفارة القطرية بباريس للضرب حتى الموت، وتم اعتقال المشتبه به في ارتكاب الحادث.وقالت قناة "BFM" الفرنسية نقلا عن مصدر بالشرطة: "تعرض حارس للضرب حتى الموت صباح الاثنين خلال مشاجرة خارج السفارة القطرية في باريس في الحي الثامن.. وتم اعتقال رجل".كما ذكرت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، قتل بينما كان يوجد في موقع السفارة، صباح اليوم الاثنين.وقال المصدر إن المشتبه به "يبدو معوقا نفسيا"، مشيرا إلى أن لواء التحقيق الجنائي بالشرطة القضائية في باريس يحقق في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار.

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