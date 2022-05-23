https://arabic.sputniknews.com/20220523/إجراءات-سعودية-مرتقبة-لمواجهة-جدري-القرود-خلال-الحج-مستشار-سعودي-يوضح-التفاصيل-1062626536.html
إجراءات سعودية مرتقبة لمواجهة "جدري القرود" خلال الحج... مستشار سعودي يوضح التفاصيل
إجراءات سعودية مرتقبة لمواجهة "جدري القرود" خلال الحج... مستشار سعودي يوضح التفاصيل
قال سعد القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمر بالمملكة العربية السعودية، إن اللجنة الصحية تعمل على تقييم الوضع حاليا فيما يتعلق بفيروس "جدري القرود". 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T15:32+0000
2022-05-23T15:32+0000
2022-05-23T15:32+0000
جدري القردة
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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وأضاف القرشي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة الصحية المختصة بالحج تعمل على تقييم الوضع، وتبحث الاشتراطات وعمليات الفحص التي يمكن اتخاذها، على الرغم من أن الأمر يختلف عن فيروس كورونا، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك بعض الإجراءات.وأوضح القرشي أن المملكة العربية تقوم بعمليات فحص ومراجعة للقادمين للحج باستمرار، وأن بعض الإجراءات يمكن اتخاذها وفقا لتوصيات اللجنة الصحية التي ستصدرها بعد تقييم الوضع ارتباطا بفيروس" جدري القرود"، ووضع الإجراءات التي يمكن أن تتخذها.وقالت المنظمة في بيان: "حتى 21 مايو/ أيار، هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة اشتباه بجدري القرود في ظل استمرار التحقيقات تم إبلاغ منظمة الصحة بها من 12 دولة من أعضاء المنظمة".وأصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بلجيكا أصبحت أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة، موضحة أن "السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون لعزل أنفسهم ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات.وأكدت 14 دولة حتى الآن تفشي المرض، وحذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بالمملكة المتحدة.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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جدري القردة, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
إجراءات سعودية مرتقبة لمواجهة "جدري القرود" خلال الحج... مستشار سعودي يوضح التفاصيل
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قال سعد القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمر بالمملكة العربية السعودية، إن اللجنة الصحية تعمل على تقييم الوضع حاليا فيما يتعلق بفيروس "جدري القرود".
وأضاف القرشي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة الصحية المختصة بالحج تعمل على تقييم الوضع، وتبحث الاشتراطات وعمليات الفحص التي يمكن اتخاذها، على الرغم من أن الأمر يختلف
عن فيروس كورونا، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك بعض الإجراءات.
وأوضح القرشي أن المملكة العربية تقوم بعمليات فحص ومراجعة للقادمين للحج باستمرار، وأن بعض الإجراءات يمكن اتخاذها وفقا لتوصيات اللجنة الصحية التي ستصدرها بعد تقييم الوضع ارتباطا بفيروس" جدري القرود"، ووضع الإجراءات التي يمكن أن تتخذها.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجدري القرود بلغ 92 حالة، وأن حالات الاشتباه بلغت 28 حالة في 12 دولة.
وقالت المنظمة في بيان: "حتى 21 مايو/ أيار، هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة اشتباه بجدري القرود في ظل استمرار التحقيقات تم إبلاغ منظمة الصحة بها من 12 دولة من أعضاء المنظمة".
وأصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا
على مصابي جدري القرود، وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بلجيكا أصبحت أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة، موضحة أن "السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس
سيضطرون لعزل أنفسهم ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات.
وأكدت 14 دولة حتى الآن تفشي المرض، وحذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بالمملكة المتحدة.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.