https://arabic.sputniknews.com/20220523/إطلاق-3-سلاحف-بحرية-بعد-تزويد-إحداها-بجهاز-تعقب-فيديو-1062579194.html
إطلاق 3 سلاحف بحرية بعد تزويد إحداها بجهاز تعقب... فيديو
إطلاق 3 سلاحف بحرية بعد تزويد إحداها بجهاز تعقب... فيديو
أطلق مركز رعاية السلاحف البحرية في مدينة صفاقس التونسية 3 سلاحف بحرية بعد أن زودها بأجهزة تعقب للتعرف على مسارات تحركها. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:12+0000
2022-05-23T09:12+0000
2022-05-23T09:12+0000
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وقالت شبكة "يورو نيوز"، إنه تم تنفيذ عملية إطلاق السلاحف بحضور نحو خمسين شخصا منهم الكثير من الأطفال، وذلك في إطار مساعي مركز رعاية السلاحف بصفاقس لحماية الأنواع منذ إنشائه في يونيو/ حزيران الماضي، حيث عالج منذ ذلك الحين نحو 35 سلحفاة في إطار "المشروع الإقليمي المتوسطي لحماية السلاحف البحرية".وصرح منسق المشروع عماد الجريبي، أن السلاحف التي تم إعادة إطلاقها في المياه من نوع كاريتا كاريتا، وهي سلحفاة كبيرة الرأس من الأنواع الشائعة في البحر الأبيض المتوسط والمياه التونسية وخصوصا في خليج قابس (وسط شرق).وأوضح الجريبي أن جهاز التعقب الذي ألصقوه على قوقعة السلحفاة، سيسمح بمتابعة تحركات هذه السلحفاة لأنها من الأنواع المهاجرة.وأضاف الباحث أن "تحديد مسارات الاستكنان الشتوي والرعي والهجرة يلعب دورا مهما في حماية هذه الأنواع المهددة بالانقراض".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
إطلاق 3 سلاحف بحرية بعد تزويد إحداها بجهاز تعقب... فيديو
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أطلق مركز رعاية السلاحف البحرية في مدينة صفاقس التونسية 3 سلاحف بحرية بعد أن زودها بأجهزة تعقب للتعرف على مسارات تحركها.
وقالت شبكة "يورو نيوز
"، إنه تم تنفيذ عملية إطلاق السلاحف بحضور نحو خمسين شخصا منهم الكثير من الأطفال، وذلك في إطار مساعي مركز رعاية السلاحف بصفاقس لحماية الأنواع منذ إنشائه في يونيو/ حزيران الماضي، حيث عالج منذ ذلك الحين نحو 35 سلحفاة في إطار "المشروع الإقليمي المتوسطي لحماية السلاحف البحرية".
وصرح منسق المشروع عماد الجريبي، أن السلاحف التي تم إعادة إطلاقها في المياه من نوع كاريتا كاريتا، وهي سلحفاة كبيرة الرأس من الأنواع الشائعة في البحر الأبيض المتوسط والمياه التونسية وخصوصا في خليج قابس (وسط شرق).
وأوضح الجريبي أن جهاز التعقب الذي ألصقوه على قوقعة السلحفاة، سيسمح بمتابعة تحركات هذه السلحفاة لأنها من الأنواع المهاجرة.
وأضاف الباحث أن "تحديد مسارات الاستكنان الشتوي والرعي والهجرة يلعب دورا مهما في حماية هذه الأنواع المهددة بالانقراض".