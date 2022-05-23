https://arabic.sputniknews.com/20220523/إطلاق-4-صواريخ-كاليبر-كروز-من-غواصة-تابعة-للبحرية-الروسية-باتجاه-المنشآت-العسكرية-الأوكرانية-1062620224.html
إطلاق 4 صواريخ "كاليبر كروز" من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه المنشآت العسكرية الأوكرانية
إطلاق 4 صواريخ "كاليبر كروز" من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه المنشآت العسكرية الأوكرانية
أطلقت القوات البحرية الروسية، اليوم الاثنين، أربعة صواريخ كاليبر كروز من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T13:11+0000
2022-05-23T13:11+0000
2022-05-23T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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إطلاق أربعة صواريخ كاليبر كروز من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
إطلاق أربعة صواريخ كاليبر كروز من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
2022-05-23T13:11+0000
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روسيا, видео
إطلاق 4 صواريخ "كاليبر كروز" من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه المنشآت العسكرية الأوكرانية
13:11 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
أطلقت القوات البحرية الروسية، اليوم الاثنين، أربعة صواريخ كاليبر كروز من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.