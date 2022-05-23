https://arabic.sputniknews.com/20220523/إيران-وعُمان-يوقعان-ثماني-مذكرات-تفاهم-وأربعة-برامج-تعاون-1062616303.html

إيران وعُمان يوقعان ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون

إيران وعُمان يوقعان ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون

وقعت إيران وسلطنة عمان، اليوم الإثنين، ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في مجالات النفط والغاز. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T11:45+0000

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2022-05-23T11:45+0000

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية، شملت مذكرات التفاهم مجالات أخرى كالنقل، والدراسات الدبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والزراعة والثروة الحيوانية والسّمكية، ووقاية النباتات والحجر الزراعي، والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة.وأشارت الوكالة أيضا إلى أن برامج التعاون تتضمن أولا مجالات التجارة والاستثمار والخدمات، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل، فيما يتعلق البرنامج الثالث بمجال البيئة، في حين يأتي الرابع للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2023 و2025.من جهته، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية لن تقف عند هذا الحد، فهناك حزمة أخرى ستوقع مع الجانب الإيراني لاحقا.وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد أفادت، وصول الرئيس الإيراني آية الله "إبراهيم رئيسي" والوفد المرافق له إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يوما واحدا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيه دعوة من قبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، للرئيس الإيراني لزيارة بلاده في فبراير/شباط الماضي. وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد أصدر مرسوما سلطانيا ساميا، يوم الأربعاء 18 مايو/ أيار، بشأن تعاون بلاده مع إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/سلطان-عمان-يصدر-مرسوما-بشأن-التعاون-مع-إيران-1062393488.html

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