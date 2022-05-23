https://arabic.sputniknews.com/20220523/إيقاف-الحركة-الجوية-في-مطار-بغداد-1062572638.html
إيقاف الحركة الجوية في مطار بغداد
إيقاف الحركة الجوية في مطار بغداد
قررت سلطات مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T06:29+0000
2022-05-23T06:29+0000
2022-05-23T06:29+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" بيانا صادرا عن مطار بغداد الدولي، جاء فيه: "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لجميع مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".وأضاف البيان، أنه "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".أو في وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الرسمية اليوم الاثنين، على خلفية موجة من الطقس السيء تضرب البلاد.وقال بيان لمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الرسمية، باستثناء الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".وبحسب شبكة رووداو الإعلامية، يتوقع أن تجتاح العراق اليوم الاثنين، عاصفة ترابية كثيفة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وسط مخاوف من تأثيرها على الحالة الصحية للمواطنين والتسبب بحالات اختناق.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
إيقاف الحركة الجوية في مطار بغداد
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قررت سلطات مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.
ونقلت "السومرية نيوز
" بيانا صادرا عن مطار بغداد الدولي، جاء فيه: "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لجميع مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".
وأضاف البيان، أنه "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".
أو في وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الرسمية اليوم الاثنين، على خلفية موجة من الطقس السيء تضرب البلاد.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الرسمية، باستثناء الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".
وبحسب شبكة رووداو
الإعلامية، يتوقع أن تجتاح العراق اليوم الاثنين، عاصفة ترابية كثيفة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وسط مخاوف من تأثيرها على الحالة الصحية للمواطنين والتسبب بحالات اختناق.