https://arabic.sputniknews.com/20220523/استئناف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-الكويت-الدولي-بعد-تعطلها-أكثر-من-3-ساعات-1062627212.html

استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بعد تعطلها أكثر من 3 ساعات

استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بعد تعطلها أكثر من 3 ساعات

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف حركة الطيران بمطار الكويت الدولي "كالمعتاد"، بعد تعطلها لساعات في وقت سابق بسبب عاصفة ترابية قوية اجتاحت البلاد. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T15:53+0000

2022-05-23T15:53+0000

2022-05-23T15:53+0000

العالم العربي

أخبار الكويت اليوم

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وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في تغريدة عبر "تويتر"، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي عادت بشكل طبيعي في تمام الساعة 5:50 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد (2:50 مساء بتوقيت غرينتش).وأشارت إلى أن حركة الطيران تعطلت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة بسبب "سوء الأحوال الجوية" التي تشهدها البلاد، مضيفة أنها أعادت جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغاردة.في وقت سابق اليوم، حذر خبراء الأرصاد الجوية في الكويت من تأثر البلاد بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومترا في الساعة.وتوقعوا أن تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق، وتستمر حدتها حتى منتصف مساء اليوم مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام، بحسب وسائل إعلام محلية.ومن المتوقع أيضا أن تتحسن الأحوال الجوية بشكل التدريجي مع بداية نهار يوم غد الثلاثاء، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفرصة لغبار عالق خفيف على بعض المناطق.هذه هي المرة الثانية في خلال أيام التي تتعطل فيها حركة الملاحة بالكويت نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، قبل أسبوع، عن توقف الملاحة البحرية في موانئ "الشويخ والشعبية والدوحة"، بسبب سوء الأحوال الجوية.وسبق لإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أن أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

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