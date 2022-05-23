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https://arabic.sputniknews.com/20220523/استئناف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-بغداد-الدولي-1062613708.html
استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي
استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي
أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد ساعات من التوقف. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T10:43+0000
2022-05-23T10:43+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المطار اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضحت إدارة المطار لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها.وذكرت أن هناك انسيابية في جدول الرحلات الجوية، بعد أن بلغ مدى الرؤية 650 مترا.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل توقف الرحلات في جميع المطارات العراقية بسبب العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات وتسببت في انخفاض مدى الرؤية الى 400 متر.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطيل-الدوام-الرسمي-في-العراق-غدا-الإثنين-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1062568956.html
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أخبار العراق اليوم

استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

10:43 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد ساعات من التوقف.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المطار اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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أمس, 21:06 GMT
وأوضحت إدارة المطار لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها.
وذكرت أن هناك انسيابية في جدول الرحلات الجوية، بعد أن بلغ مدى الرؤية 650 مترا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل توقف الرحلات في جميع المطارات العراقية بسبب العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات وتسببت في انخفاض مدى الرؤية الى 400 متر.
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