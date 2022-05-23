https://arabic.sputniknews.com/20220523/استئناف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-بغداد-الدولي-1062613708.html

استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد ساعات من التوقف. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T10:43+0000

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أخبار العراق اليوم

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جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المطار اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضحت إدارة المطار لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها.وذكرت أن هناك انسيابية في جدول الرحلات الجوية، بعد أن بلغ مدى الرؤية 650 مترا.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل توقف الرحلات في جميع المطارات العراقية بسبب العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات وتسببت في انخفاض مدى الرؤية الى 400 متر.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطيل-الدوام-الرسمي-في-العراق-غدا-الإثنين-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1062568956.html

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