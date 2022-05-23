https://arabic.sputniknews.com/20220523/استئناف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-بغداد-الدولي-1062613708.html
استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي
استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي
أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد ساعات من التوقف. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T10:43+0000
2022-05-23T10:43+0000
2022-05-23T10:43+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المطار اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضحت إدارة المطار لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها.وذكرت أن هناك انسيابية في جدول الرحلات الجوية، بعد أن بلغ مدى الرؤية 650 مترا.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل توقف الرحلات في جميع المطارات العراقية بسبب العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات وتسببت في انخفاض مدى الرؤية الى 400 متر.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطيل-الدوام-الرسمي-في-العراق-غدا-الإثنين-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1062568956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي
تابعنا عبر
أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد ساعات من التوقف.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المطار اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وأوضحت إدارة المطار لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها.
وذكرت أن هناك انسيابية في جدول الرحلات الجوية، بعد أن بلغ مدى الرؤية 650 مترا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل توقف الرحلات في جميع المطارات العراقية بسبب العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات وتسببت في انخفاض مدى الرؤية الى 400 متر.