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https://arabic.sputniknews.com/20220523/اشتعال-النيران-بعبارة-فلبينية-في-البحر-ومقتل-7-من-ركابها-1062571713.html
اشتعال النيران بعبارة فلبينية في البحر ومقتل 7 من ركابها
اشتعال النيران بعبارة فلبينية في البحر ومقتل 7 من ركابها
اشتعلت النيران في عبارة فلبينية تقل 124 راكبا و10 من أفراد الطاقم اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T04:26+0000
2022-05-23T04:26+0000
الفلبين
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وبحسب متحدث باسم خفر سواحل الفلبين، العميد البحري أرماند باليلو، فإن العبارة "ميركرافت 2" كانت في طريقها من بلدة بوليلو في مقاطعة كويزون بجزيرة لوزون إلى ميناء بمدينة ريال عندما اشتعلت فيها النيران على بعد 900 متر تقريبا من الميناء.وأجبر الحريق الركاب وأفراد الطاقم على القفز في البحر.وتم إنقاذ 105 أشخاص من البحر ونقل 6 ركاب إلى مستشفى محلي، حسب المتحدث.وأظهرت صور ومقاطع فيديو للحادث قدمها حفر السواحل الفلبيني النيران وهي تلتهم العبارة والركاب يهرولون لتركها على طواف، فيما أظهرت صورة أخرى أشخاصا يتشبثون بأشياء وحبال عائمة.وأظهر مقطع فيديو أيضا عضوا في خفر السواحي وهو يقوم بانعاش أحد الركاب، وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-الفلبين-1062533344.html
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اشتعال النيران بعبارة فلبينية في البحر ومقتل 7 من ركابها

04:26 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUTاشتعال النيران بعبارة فلبينية في البحر ومقتل 7 من ركابها 23 مايو 2022
اشتعال النيران بعبارة فلبينية في البحر ومقتل 7 من ركابها 23 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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اشتعلت النيران في عبارة فلبينية تقل 124 راكبا و10 من أفراد الطاقم اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.
وبحسب متحدث باسم خفر سواحل الفلبين، العميد البحري أرماند باليلو، فإن العبارة "ميركرافت 2" كانت في طريقها من بلدة بوليلو في مقاطعة كويزون بجزيرة لوزون إلى ميناء بمدينة ريال عندما اشتعلت فيها النيران على بعد 900 متر تقريبا من الميناء.
وأجبر الحريق الركاب وأفراد الطاقم على القفز في البحر.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
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21 مايو, 23:10 GMT
وتم إنقاذ 105 أشخاص من البحر ونقل 6 ركاب إلى مستشفى محلي، حسب المتحدث.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو للحادث قدمها حفر السواحل الفلبيني النيران وهي تلتهم العبارة والركاب يهرولون لتركها على طواف، فيما أظهرت صورة أخرى أشخاصا يتشبثون بأشياء وحبال عائمة.
وأظهر مقطع فيديو أيضا عضوا في خفر السواحي وهو يقوم بانعاش أحد الركاب، وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحريق.
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