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https://arabic.sputniknews.com/20220523/الإدارة-الروحية-في-روسيا-وفد-من-مسلمي-روسيا-يزور-أفغانستان-بمهمة-إنسانية-1062628183.html
الإدارة الروحية في روسيا: وفد من مسلمي روسيا يزور أفغانستان بمهمة إنسانية
الإدارة الروحية في روسيا: وفد من مسلمي روسيا يزور أفغانستان بمهمة إنسانية
أعلن نائب رئيس الإدارة الروحية في روسيا، إيلدار علاء الدينوف، اليوم الاثنين، أن الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ستنظم دعمًا إنسانيًا واسع النطاق لشعب أفغانستان... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T16:11+0000
2022-05-23T16:11+0000
روسيا
مجلس مفتي روسيا والإدارة الروحية لمسلمي روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال علاء الدينوف لوكالة سبوتنيك: "عقد اليوم الاثنين لقاء مع القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو جمال ناصر غروال. كنتيجة للمفاوضات، يمكنني القول إننا اتفقنا على التوقيت وتقديم المساعدة الإنسانية لشعب أفغانستان. وستتم زيارة وفد من المسلمين الروس إلى كابول ومدن ومحافظات أخرى في مهمة إنسانية هذا الصيف".ووفقا له، فإن الروس سيساعدون الأفغان بالأدوية والملابس الدافئة، مشيرا إلى أن مسلمي روسيا سيقدمون مساعدات إنسانية إلى جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية.وستشارك مؤسسة الزكاة الخيرية في زيارة أفغانستان التي ستكفل جمع وتسليم وتوزيع الأشياء الضرورية للفقراء في هذا البلد.واختتم بالقول: "إذا احتاج شخص ما إلى الدعم، فنحن نسعى جاهدين لتوفيره. كان هذا الحال في سوريا، لبنان دول إفريقيا أو جنوب شرق آسيا. من المهم أيضًا هنا أن أنقل حقيقة أن مواطني بلدي يهتمون إذا كان الأطفال والنساء وكبار السن يتضورون جوعا في مكان ما، ويرى من يتلقون المساعدة، إننا روس ونقوم بأعمالنا تحت راية بلدنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إنشاء-إدارة-روحية-للمسلمين-في-جمهورية-دونيتسك-1061486380.html
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روسيا, مجلس مفتي روسيا والإدارة الروحية لمسلمي روسيا, أخبار أفغانستان اليوم

الإدارة الروحية في روسيا: وفد من مسلمي روسيا يزور أفغانستان بمهمة إنسانية

16:11 GMT 23.05.2022
© Photo / facebook/alyautdinovildarالشيخ إيلدار علاء الدينوف مفتي موسكو
الشيخ إيلدار علاء الدينوف مفتي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Photo / facebook/alyautdinovildar
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أعلن نائب رئيس الإدارة الروحية في روسيا، إيلدار علاء الدينوف، اليوم الاثنين، أن الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ستنظم دعمًا إنسانيًا واسع النطاق لشعب أفغانستان بزيارة وفد من المسلمين الروس إلى كابول ومحافظات أخرى هذا الصيف.
موسكو - سبوتنيك. وقال علاء الدينوف لوكالة سبوتنيك: "عقد اليوم الاثنين لقاء مع القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو جمال ناصر غروال. كنتيجة للمفاوضات، يمكنني القول إننا اتفقنا على التوقيت وتقديم المساعدة الإنسانية لشعب أفغانستان. وستتم زيارة وفد من المسلمين الروس إلى كابول ومدن ومحافظات أخرى في مهمة إنسانية هذا الصيف".
ووفقا له، فإن الروس سيساعدون الأفغان بالأدوية والملابس الدافئة، مشيرا إلى أن مسلمي روسيا سيقدمون مساعدات إنسانية إلى جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية.
وستشارك مؤسسة الزكاة الخيرية في زيارة أفغانستان التي ستكفل جمع وتسليم وتوزيع الأشياء الضرورية للفقراء في هذا البلد.
واختتم بالقول: "إذا احتاج شخص ما إلى الدعم، فنحن نسعى جاهدين لتوفيره. كان هذا الحال في سوريا، لبنان دول إفريقيا أو جنوب شرق آسيا. من المهم أيضًا هنا أن أنقل حقيقة أن مواطني بلدي يهتمون إذا كان الأطفال والنساء وكبار السن يتضورون جوعا في مكان ما، ويرى من يتلقون المساعدة، إننا روس ونقوم بأعمالنا تحت راية بلدنا".
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