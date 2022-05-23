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https://arabic.sputniknews.com/20220523/الجيش-الكاميروني-يقول-إنه-أحبط-كمينا-وقتل-4-انفصاليين-مسلحين-1062571169.html
الجيش الكاميروني يقول إنه أحبط كمينا وقتل 4 انفصاليين مسلحين
الجيش الكاميروني يقول إنه أحبط كمينا وقتل 4 انفصاليين مسلحين
قال الجيش الكاميروني، إن قواته قتلت أربعة انفصاليين مسلحين على الأقل في منطقة جنوب غرب الكاميرون التي مزقتها الحرب يوم الأحد. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T01:30+0000
2022-05-23T01:30+0000
أخبار الكاميرون اليوم
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وقال الجيش إن عددا من الانفصاليين قد أصيبوا بجروح عندما تصدت القوات الحكومية لكمين استهدف قافلة عسكرية في منطقة أوتو القريبة من الحدود مع نيجيريا.وأضاف أن جنديين أصيبا في القتال.وأعلن انفصاليون مسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنهم قرروا قطع الطريق الرئيسي الرابط بين نيجيريا والكاميرون في المنطقة وهددوا بالهجوم على الجنود والمدنيين الذين يحاولون العبور.ومنذ عام 2017، تقاتل القوات الحكومية الانفصاليين المسلحين في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210920/انفصاليون-في-الكاميرون-يقتلون-15-جنديا-في-تفجيرين-1050206695.html
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أخبار الكاميرون اليوم

الجيش الكاميروني يقول إنه أحبط كمينا وقتل 4 انفصاليين مسلحين

01:30 GMT 23.05.2022
© flickr.com / Andrew Facklerعلم الكاميرون
علم الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© flickr.com / Andrew Fackler
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قال الجيش الكاميروني، إن قواته قتلت أربعة انفصاليين مسلحين على الأقل في منطقة جنوب غرب الكاميرون التي مزقتها الحرب يوم الأحد.
وقال الجيش إن عددا من الانفصاليين قد أصيبوا بجروح عندما تصدت القوات الحكومية لكمين استهدف قافلة عسكرية في منطقة أوتو القريبة من الحدود مع نيجيريا.
وأضاف أن جنديين أصيبا في القتال.
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20 سبتمبر 2021, 21:26 GMT
وأعلن انفصاليون مسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنهم قرروا قطع الطريق الرئيسي الرابط بين نيجيريا والكاميرون في المنطقة وهددوا بالهجوم على الجنود والمدنيين الذين يحاولون العبور.
ومنذ عام 2017، تقاتل القوات الحكومية الانفصاليين المسلحين في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب البلاد.
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