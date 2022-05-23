https://arabic.sputniknews.com/20220523/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-طريقه-رده-على-اغتيال-ضابطه-صياد-خدائي-1062623408.html

الحرس الثوري الإيراني يكشف طريقه رده على اغتيال ضابطه صياد خدائي

الحرس الثوري الإيراني يكشف طريقه رده على اغتيال ضابطه صياد خدائي

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، طريقة رد فعله على اغتيال العميد في قوات الحرس حسن صياد خدائي، مؤكدا أن "الإرهابيين الأراذل عناصر الجماعات الإرهابية... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T14:31+0000

2022-05-23T14:31+0000

2022-05-23T14:31+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وقال المتحدث بإسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "الأوباش الإرهابيين التابعين للاستكبار والصهيونية العالمية سيعاقبون على جريمة اغتيال الشهيد صياد خدائي"، مضيفا أن "استشهاده سيعزز عزيمة وإرادة الحرس الثوري للدفاع عن امن واستقلال مصالح إيران الوطنية لمواجهة الأعداء خاصة النظام الإرهابي في أمريكا والكيان الصهيوني اللقيط المجرم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف البيان أن "الضابط الشهيد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام، العقيد "حسن صياد خدائي" استشهد في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي، في إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدي إسلام" شرقي طهران".وتابع أن "العقيد صياد خدائي تعرض لجريمة إرهابية"، مؤكدا أن "الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم متوقعة وجارية".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وأضاف البيان: "حاولت الشبكة التي يقودها جهاز مخابرات الكيان الصهيوني سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والاختطاف وتقديم اعترافات كاذبة عبر شبكات التلفزيون المعارضة"، مشيرا إلى أن عناصر هذه الشبكة اعتقلوا من قبل الحرس الثوري ووزارة المخابرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/المدعي-العام-في-طهران-يأمر-بالإسراع-في-تحديد-وتوقيف-منفذي-عملية-اغتيال-ضابط-الحرس-الثوري-صياد-خدائي-1062568760.html

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني