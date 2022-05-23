https://arabic.sputniknews.com/20220523/الخارجية-الروسيةموسكو-تلقت-من-روما-عرضا-للتسوية-السلمية-في-أوكرانيا-وجاري-دراسته--1062612530.html
الخارجية الروسية:موسكو تلقت من روما عرضا للتسوية السلمية في أوكرانيا وجاري دراسته
الخارجية الروسية:موسكو تلقت من روما عرضا للتسوية السلمية في أوكرانيا وجاري دراسته
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تلقت من روما عرضا بشأن تسوية سلمية للأوضاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه جاري دراسته. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T10:01+0000
2022-05-23T10:01+0000
2022-05-23T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال رودينكو للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تدرس حاليا العرض الإيطالي بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا: "لقد تلقيناه ونقوم بدراسته"، مضيفا أن موسكو ستصوغ موقفها من الخطة بعد أن تنتهي من التعرف عليها.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/وزارة-الخارجية-الروسية-خطط-الناتو-لتزويد-مولدوفا-بالأسلحة-تثير-تساؤلات-لدى-موسكو-1062579458.html
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روسيا
الخارجية الروسية:موسكو تلقت من روما عرضا للتسوية السلمية في أوكرانيا وجاري دراسته
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تلقت من روما عرضا بشأن تسوية سلمية للأوضاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه جاري دراسته.
وقال رودينكو للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تدرس حاليا العرض الإيطالي بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا: "لقد تلقيناه ونقوم بدراسته"، مضيفا أن موسكو ستصوغ موقفها من الخطة بعد أن تنتهي من التعرف عليها.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.