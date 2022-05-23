https://arabic.sputniknews.com/20220523/الخارجية-الروسية-تعلق-على-خطط-الولايات-المتحدة-لإرسال-مشاة-البحرية-إلى-كييف-1062616962.html
الخارجية الروسية تعلق على خطط الولايات المتحدة لإرسال مشاة البحرية إلى كييف
الخارجية الروسية تعلق على خطط الولايات المتحدة لإرسال مشاة البحرية إلى كييف
قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير وسائل الإعلام حول إمكانية إرسال الجيش الأمريكي لحراسة السفارة في كييف. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T12:04+0000
2022-05-23T12:04+0000
2022-05-23T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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أكد رودينكو أنه إذا كانت مهمة مشاة البحرية الأمريكية تتجاوز مهمة حماية السفارة، فذلك سوف يثير تساؤلات.وأضاف: "سمعت هذه الرسالة. كل بلد لديه الحق في ضمان أمن سفارته من قبل القوات التي يتم تنسيقها مع كييف".وقال نائب وزير الخارجية: "إذا تجاوز الأمر ذلك الحد، فإنه بالطبع سيثير تساؤلات ".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا
الخارجية الروسية تعلق على خطط الولايات المتحدة لإرسال مشاة البحرية إلى كييف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير وسائل الإعلام حول إمكانية إرسال الجيش الأمريكي لحراسة السفارة في كييف.
أكد رودينكو أنه إذا كانت مهمة مشاة البحرية الأمريكية تتجاوز مهمة حماية السفارة، فذلك سوف يثير تساؤلات.
وأضاف: "سمعت هذه الرسالة. كل بلد لديه الحق في ضمان أمن سفارته من قبل القوات التي يتم تنسيقها مع كييف".
وقال نائب وزير الخارجية: "إذا تجاوز الأمر ذلك الحد، فإنه بالطبع سيثير تساؤلات ".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.