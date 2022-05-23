https://arabic.sputniknews.com/20220523/الخطوط-الجوية-العراقية-تبعث-برسالة-مهمة-لركابها-1062576015.html
الخطوط الجوية العراقية تبعث برسالة مهمة لركابها
الخطوط الجوية العراقية تبعث برسالة مهمة لركابها
أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، تغييرا في مواعيد رحلاتها التي كانت مقررة صباح اليوم الاثنين. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:53+0000
2022-05-23T07:53+0000
2022-05-23T07:53+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تنويه صادر عن الشركة يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت الشركة: "على المسافرين الراغبين بالسفر على متن الخطوط الجوية العراقية نود أن نعلمكم بتأجيل الرحلات الصباحية للناقل الوطني ليوم غد الاثنين الموافق 23 مايو/ آيار 2022 إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا".وفيما يتعلق بباقي الرحلات، قالت الشركة إنه "سيتم استئنافها في توقيتاتها المحددة بعد عودة مدى الرؤية المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران العراقي".يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مطار بغداد الدولي، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطيل-الدوام-الرسمي-في-العراق-غدا-الإثنين-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1062568956.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الخطوط الجوية العراقية تبعث برسالة مهمة لركابها
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أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، تغييرا في مواعيد رحلاتها التي كانت مقررة صباح اليوم الاثنين.
جاء هذا في تنويه صادر عن الشركة يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقالت الشركة: "على المسافرين الراغبين بالسفر على متن الخطوط الجوية العراقية نود أن نعلمكم بتأجيل الرحلات الصباحية للناقل الوطني ليوم غد الاثنين الموافق 23 مايو/ آيار 2022 إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا".
وفيما يتعلق بباقي الرحلات، قالت الشركة إنه "سيتم استئنافها في توقيتاتها المحددة بعد عودة مدى الرؤية المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران العراقي".
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مطار بغداد الدولي، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.