عربي
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها البيرقدار
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الخطوط-الجوية-العراقية-تبعث-برسالة-مهمة-لركابها-1062576015.html
الخطوط الجوية العراقية تبعث برسالة مهمة لركابها
الخطوط الجوية العراقية تبعث برسالة مهمة لركابها
أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، تغييرا في مواعيد رحلاتها التي كانت مقررة صباح اليوم الاثنين. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:53+0000
2022-05-23T07:53+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
جاء هذا في تنويه صادر عن الشركة يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت الشركة: "على المسافرين الراغبين بالسفر على متن الخطوط الجوية العراقية نود أن نعلمكم بتأجيل الرحلات الصباحية للناقل الوطني ليوم غد الاثنين الموافق 23 مايو/ آيار 2022 إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا".وفيما يتعلق بباقي الرحلات، قالت الشركة إنه "سيتم استئنافها في توقيتاتها المحددة بعد عودة مدى الرؤية المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران العراقي".يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مطار بغداد الدولي، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطيل-الدوام-الرسمي-في-العراق-غدا-الإثنين-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1062568956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

الخطوط الجوية العراقية تبعث برسالة مهمة لركابها

07:53 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، تغييرا في مواعيد رحلاتها التي كانت مقررة صباح اليوم الاثنين.
جاء هذا في تنويه صادر عن الشركة يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
تعطيل الدوام الرسمي في العراق غدا الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية
أمس, 21:06 GMT
وقالت الشركة: "على المسافرين الراغبين بالسفر على متن الخطوط الجوية العراقية نود أن نعلمكم بتأجيل الرحلات الصباحية للناقل الوطني ليوم غد الاثنين الموافق 23 مايو/ آيار 2022 إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا".
وفيما يتعلق بباقي الرحلات، قالت الشركة إنه "سيتم استئنافها في توقيتاتها المحددة بعد عودة مدى الرؤية المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران العراقي".
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مطار بغداد الدولي، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала