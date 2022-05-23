https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يضعون-أنظمة-إطلاق-نار-في-عدد-من-مدارس-أوديسا-1062634806.html
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يضعون أنظمة إطلاق نار في عدد من مدارس أوديسا
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يضعون أنظمة إطلاق نار في عدد من مدارس أوديسا
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن القوميين الأوكرانيين قاموا بوضع أنظمة إطلاق نار في عدد... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T19:26+0000
2022-05-23T19:26+0000
2022-05-23T19:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسوف في إحاطة إعلامية: "في أوديسا، داخل مباني المدارس رقم 14 (شارع كريمسكايا، 56 أ) و71 (شارع باوستوفسكي، 17 أ)، تم إنشاء مواقع إطلاق النار، وتم وضع المركبات المدرعة والمدفعية على الأراضي المجاورة".وأضاف أنه في مدينة غورسكي، في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الطوابق السفلية والعليا من المباني السكنية على طول شارع غاغارين، قام القوميون الأوكرانيون بتجهيز مواقع إطلاق النار ومستودعات الذخيرة.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/البنتاغون-ليس-لدينا-سفن-حربية-في-البحر-الأسود-ولا-نخطط-لإرسالها-إلى-هناك-1062630307.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يضعون أنظمة إطلاق نار في عدد من مدارس أوديسا
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن القوميين الأوكرانيين قاموا بوضع أنظمة إطلاق نار في عدد من المدارس في أوديسا ومدرسة مهنية في كونستانتينوفكا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسوف في إحاطة إعلامية: "في أوديسا، داخل مباني المدارس رقم 14 (شارع كريمسكايا، 56 أ) و71 (شارع باوستوفسكي، 17 أ)، تم إنشاء مواقع إطلاق النار، وتم وضع المركبات المدرعة والمدفعية على الأراضي المجاورة".
وأضاف أنه في مدينة غورسكي، في جمهورية لوغانسك الشعبية، في الطوابق السفلية والعليا من المباني السكنية على طول شارع غاغارين، قام القوميون الأوكرانيون بتجهيز مواقع إطلاق النار ومستودعات الذخيرة.
وتابع ميزينتسيف: "في الوقت نفسه، يُمنع السكان المحليون من مغادرة شققهم، ويتم القمع بشدة لجميع محاولات المواطنين للإخلاء إلى مناطق آمنة".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.