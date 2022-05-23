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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها البيرقدار
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-طائرات-سو-25-أوكرانية-و13-طائرة-بدون-طيار-بما-فيها-البيرقدار--1062576601.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها البيرقدار
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها البيرقدار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها طائرة البيرقدار. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T08:08+0000
2022-05-23T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "الدفاعات الجوية الروسية تسقطت ثلاث طائرات سو 25 من سلاح الجو الأوكراني خلال النهار، بما في ذلك واحدة منطقة قرية كيسيليفكا، وواحدة في منطقة خيرسون، وواحدة فوق بافلوغراد في منطقة خاركوف".وأضاف: "كما تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق شيرفوني يار، تشيرنوباييفكا، ميرنوي، ألكساندروفكا، خيرسون، يونوكومونارسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، هوتومليا، سينيشينو، بتروفسكوي، تيرني، خاركوف ، بما في ذلك واحدة بيرقدارفي منطقة لوزوفايا في منطقة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخين باليستيين من طراز "توشكا-يو" فوق منطقة تومينا بالكا في خيرسون، وتم إسقاط ثمانية قاذفات صواريخ أوكرانية متعددة من طراز "سميرتش" في مناطق إزيوم وتوبولسكوي وسيمينوفكا وبيكينو في محيط خاركوف.وأضاف: "قوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت 5 راجمات صواريخ أوكرانية من طراز "غراد" و3 مستودعات للذخيرة بصواريخ عالية الدقة".وتابع: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير 73 مركزا للقيادة، و578 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري تابعين للجيش الأوكراني، كما دمرت 37 منطقة إطلاق مدفعية وهاون. كما تم تدمير 13 دبابة وآليه، و5 راجمات صواريخ من طراز "غراد"، و3 مستودعات للذخيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مدافع-هاوتزر-م-الأمريكية-داخل-الأوكرانية--1062573010.html
https://arabic.sputniknews.com/20220523/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062572424.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها البيرقدار

08:08 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 23.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها طائرة البيرقدار.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "الدفاعات الجوية الروسية تسقطت ثلاث طائرات سو 25 من سلاح الجو الأوكراني خلال النهار، بما في ذلك واحدة منطقة قرية كيسيليفكا، وواحدة في منطقة خيرسون، وواحدة فوق بافلوغراد في منطقة خاركوف".
وأضاف: "كما تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق شيرفوني يار، تشيرنوباييفكا، ميرنوي، ألكساندروفكا، خيرسون، يونوكومونارسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، هوتومليا، سينيشينو، بتروفسكوي، تيرني، خاركوف ، بما في ذلك واحدة بيرقدارفي منطقة لوزوفايا في منطقة خاركوف".
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06:38 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخين باليستيين من طراز "توشكا-يو" فوق منطقة تومينا بالكا في خيرسون، وتم إسقاط ثمانية قاذفات صواريخ أوكرانية متعددة من طراز "سميرتش" في مناطق إزيوم وتوبولسكوي وسيمينوفكا وبيكينو في محيط خاركوف.
وأضاف: "قوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت 5 راجمات صواريخ أوكرانية من طراز "غراد" و3 مستودعات للذخيرة بصواريخ عالية الدقة".
وتابع: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير 73 مركزا للقيادة، و578 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري تابعين للجيش الأوكراني، كما دمرت 37 منطقة إطلاق مدفعية وهاون. كما تم تدمير 13 دبابة وآليه، و5 راجمات صواريخ من طراز "غراد"، و3 مستودعات للذخيرة".
طيار يقف بجوار مروحية هجومية من طراز كا -52 التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
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