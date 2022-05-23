https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-وحدات-الهندسة-تفكك-أكثر-من-100-لغم-في-مصنع-أزوفستال--1062572536.html
الدفاع الروسية: وحدات الهندسة تفكك أكثر من 100 لغم في مصنع أزوفستال
الدفاع الروسية: وحدات الهندسة تفكك أكثر من 100 لغم في مصنع أزوفستال
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال وحدات المتفجرات الروسية عبر الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام من الأجسام المختلفة المتواجدة على أراضي مصنع آزوفستال... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T06:24+0000
2022-05-23T06:24+0000
2022-05-23T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال عسكري في الفوج الهندسي التابع للقوات المسلحة الروسية: "العمل يسير وفق الموعد المحدد ويشعر الجنود بالثقة ونقوم بالاستطلاع الهندسي ونجحنا بتفكيك أكثر من 100 لغم في اليومين السابقين والعمل مستمر".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن العدو قام بتلغيم محيط المنشآت والمباني في مصنع آزوفستال.أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير مصنع "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الروسية: وحدات الهندسة تفكك أكثر من 100 لغم في مصنع أزوفستال
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عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال وحدات المتفجرات الروسية عبر الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام من الأجسام المختلفة المتواجدة على أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول.
وقال عسكري في الفوج الهندسي التابع للقوات المسلحة الروسية: "العمل يسير وفق الموعد المحدد ويشعر الجنود بالثقة ونقوم بالاستطلاع الهندسي ونجحنا بتفكيك أكثر من 100 لغم في اليومين السابقين والعمل مستمر".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن العدو قام بتلغيم محيط المنشآت والمباني في مصنع آزوفستال.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين
بانتهاء عملية تحرير مصنع "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة
للقوات المسلحة الروسية".