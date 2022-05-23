https://arabic.sputniknews.com/20220523/الرئيس-الإيراني-سننتقم-لمقتل-عقيد-بالحرس-الثوري-1062574383.html

الرئيس الإيراني: سننتقم لمقتل عقيد بالحرس الثوري

الرئيس الإيراني: سننتقم لمقتل عقيد بالحرس الثوري

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده سوف تنتقم لمقتل عقيد بالحرس الثوري في طهران. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T07:24+0000

2022-05-23T07:24+0000

2022-05-23T07:24+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال الرئيس الإيراني: "أصر على الملاحقة الجادة (للقتلة) من قبل مسؤولي الأمن، ولا أشك في أن دماء هذا الشهيد العظيم سيتم الانتقام لها"، بحسب "فرانس برس".وقتل العقيد حسن صياد خدايي الأحد بعد أن أطلق مهاجمون على دراجة نارية، النار عليه، في عملية قتل ألقت إيران باللوم فيها على "عناصر مرتبطة بالغطرسة العالمية"، وهو مصطلح يشير إلى الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.ووصل المدعي العام لطهران إلى موقع الحادث خلال ساعات من عملية القتل للتحقيق، وطالب الشرطة بسرعة القبض على المتورطين.وتشير سرعة التحقيق إلى أن خدايي يحتل مكانة بارزة في الهيكل الغامض لعمليات الحرس في الخارج.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/إيران-تتحدث-عن-خطوات-كبرى-لتطوير-العلاقات-مع-الخليج-وتعلن-المشاركة-في-حج-هذا-العام-بكل-أريحية-1062556943.html

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني