https://arabic.sputniknews.com/20220523/الرئيس-الإيراني-وسلطان-عمان-يوقعان-8-مذكرات-تفاهم-و4-برامج-تعاون-منها-في-النفط-والغاز-1062582946.html
الرئيس الإيراني وسلطان عمان يوقعان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون... منها في النفط والغاز
الرئيس الإيراني وسلطان عمان يوقعان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون... منها في النفط والغاز
وقع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وسلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، مذكرات تفاهم وبرامج تعاون، في العاصمة العمانية مسقط. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:37+0000
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ووقع رئيسي وسلطان عمان في قصر العلم العامر على 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون في مجالات النفط والغاز، والنقل، والدراسات الدبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.كما شملت الاتفاقيات التي وقع عليها الطرفان مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ووقاية النباتات والحجر الزراعي، والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة.وأضافت الوكالة العمانية أن البلدان وقعا كذلك على برامج تعاون، يتعلق الأول بمجالات التجارة والاستثمار والخدمات، بينما يتعلق الثاني ببرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والثالث ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة.وجاء البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة للعامين 2023 / 2025.وأكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، تصريحات لوكالة الأنباء العمانية وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقع مع الجانب الإيراني في وقت لاحق.يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيسي إلى عمان منذ توليه مهام حكمه، وخامس زيارة له في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.وسبق أن زار وفدا من 50 رجل أعمال وناشط اقتصادي إيراني السلطنة خلال الأيام الأخيرة الماضية "لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم العربي, العالم
الرئيس الإيراني وسلطان عمان يوقعان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون... منها في النفط والغاز
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وقع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وسلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، مذكرات تفاهم وبرامج تعاون، في العاصمة العمانية مسقط.
ووقع رئيسي وسلطان عمان في قصر العلم العامر على 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون في مجالات النفط والغاز، والنقل، والدراسات الدبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
كما شملت الاتفاقيات التي وقع عليها الطرفان مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ووقاية النباتات والحجر الزراعي، والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة.
وأضافت الوكالة العمانية أن البلدان وقعا كذلك على برامج تعاون، يتعلق الأول بمجالات التجارة والاستثمار والخدمات، بينما يتعلق الثاني ببرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والثالث ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة.
وجاء البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة للعامين 2023 / 2025.
وأكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، تصريحات لوكالة الأنباء العمانية وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقع مع الجانب الإيراني في وقت لاحق.
يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيسي إلى عمان
منذ توليه مهام حكمه، وخامس زيارة له في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.
وسبق أن زار وفدا من 50 رجل أعمال وناشط اقتصادي إيراني السلطنة خلال الأيام الأخيرة الماضية "لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".