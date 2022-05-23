https://arabic.sputniknews.com/20220523/الرئيس-الإيراني-يغادر-بلاده-متوجها-إلى-سلطنة-عمان-1062573563.html
الرئيس الإيراني يغادر بلاده متوجها إلى سلطنة عمان
الرئيس الإيراني يغادر بلاده متوجها إلى سلطنة عمان
غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الإثنين، العاصمة طهران متوجها إلى سلطنة عمان، في زيارة هي الأولى من نوعها للدولة الخليجية منذ نحو عامين. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:00+0000
2022-05-23T07:00+0000
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ويصل رئيسي إلى مسقط "على رأس وفد رفيع المستوى لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي رئيسي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد لتوقيع عدة وثائق للتعاون المشترك، إضافة إلى رجال أعمال واقتصاديين عمانيين، بحسب المصدر ذاته.وقال إبراهيم رئيسي من مطار مهرآباد الدولي قبيل مغادرته طهران إن "العلاقات التجارية بين إيران وعمان ستتطور على شتى الأصعدة بما فيها النقل والطاقة والسياحة لاسيما السياحة الصحية".وأضاف في تصريحات للصحفيين: "في هذه الزيارة سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستتم متابعة تنفيذها".وأكد أن زيارته إلى عمان تأتي "في إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار" لافتا إلى أن الزيارة "تحظى ببالغ الأهمية لطهران".وقال إن "التعاون الإقليمي وإجراء الحوار من شأنهما أن يضمنا الأمن لمنطقتنا، وإن التواجد الأجنبي لا يضمن الأمن للمنطقة بل يهدد الأمن الإقليمي".وهذه هي الزيارة الأولى لرئيسي إلى عمان منذ توليه مهام حكمه، وخامس زيارة له في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.وسبق أن زار وفدا من 50 رجل أعمال وناشط اقتصادي إيراني السلطنة خلال الأيام الأخيرة الماضية "لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إيران-توافق-على-إحياء-مشروع-خط-أنابيب-الغاز-إلى-سلطنة-عمان-1062521709.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان
الرئيس الإيراني يغادر بلاده متوجها إلى سلطنة عمان
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غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الإثنين، العاصمة طهران متوجها إلى سلطنة عمان، في زيارة هي الأولى من نوعها للدولة الخليجية منذ نحو عامين.
ويصل رئيسي إلى مسقط "على رأس وفد رفيع المستوى لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية
.
وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي رئيسي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد لتوقيع عدة وثائق للتعاون المشترك، إضافة إلى رجال أعمال واقتصاديين عمانيين، بحسب المصدر ذاته.
وقال إبراهيم رئيسي
من مطار مهرآباد الدولي قبيل مغادرته طهران إن "العلاقات التجارية بين إيران وعمان ستتطور على شتى الأصعدة بما فيها النقل والطاقة والسياحة لاسيما السياحة الصحية".
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "في هذه الزيارة سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستتم متابعة تنفيذها".
وأكد أن زيارته إلى عمان تأتي "في إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار" لافتا إلى أن الزيارة "تحظى ببالغ الأهمية لطهران".
وقال إن "التعاون الإقليمي وإجراء الحوار من شأنهما أن يضمنا الأمن لمنطقتنا، وإن التواجد الأجنبي لا يضمن الأمن للمنطقة بل يهدد الأمن الإقليمي".
وهذه هي الزيارة الأولى لرئيسي إلى عمان
منذ توليه مهام حكمه، وخامس زيارة له في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.
وسبق أن زار وفدا من 50 رجل أعمال وناشط اقتصادي إيراني السلطنة خلال الأيام الأخيرة الماضية "لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".