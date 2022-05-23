https://arabic.sputniknews.com/20220523/الرئيس-التركي-لا-فائدة-من-توسع-الناتو-دون-مراعاة-الحساسيات-الأمنية-1062614822.html
الرئيس التركي: لا فائدة من توسع الناتو دون مراعاة الحساسيات الأمنية
الرئيس التركي: لا فائدة من توسع الناتو دون مراعاة الحساسيات الأمنية
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا فائدة من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون مراعاة الحساسيات الأمنية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:09+0000
2022-05-23T11:09+0000
2022-05-23T11:09+0000
رجب طيب أردوغان
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058642544_0:45:1500:889_1920x0_80_0_0_da35bb301aa56778a659202cacdf9960.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي في غرب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "إن توسع الناتو لن يعود بالنفع على بلاده والحلف ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/صحيفة-أردوغان-يعقد-اجتماعا-للحزب-الحاكم-لمناقشة-الاستحقاق-الانتخابي-وتوسيع-الناتو-1062573921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058642544_23:0:1355:999_1920x0_80_0_0_01829c813ca702c8f883eb352c64365c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, الناتو
الرئيس التركي: لا فائدة من توسع الناتو دون مراعاة الحساسيات الأمنية
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا فائدة من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون مراعاة الحساسيات الأمنية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي في غرب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الرئيس التركي: "إن توسع الناتو لن يعود بالنفع على بلاده والحلف ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".
وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو
إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.
وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.