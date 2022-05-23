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https://arabic.sputniknews.com/20220523/الرئيس-التركي-لا-فائدة-من-توسع-الناتو-دون-مراعاة-الحساسيات-الأمنية-1062614822.html
الرئيس التركي: لا فائدة من توسع الناتو دون مراعاة الحساسيات الأمنية
الرئيس التركي: لا فائدة من توسع الناتو دون مراعاة الحساسيات الأمنية
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا فائدة من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون مراعاة الحساسيات الأمنية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:09+0000
2022-05-23T11:09+0000
رجب طيب أردوغان
الناتو
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي في غرب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "إن توسع الناتو لن يعود بالنفع على بلاده والحلف ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/صحيفة-أردوغان-يعقد-اجتماعا-للحزب-الحاكم-لمناقشة-الاستحقاق-الانتخابي-وتوسيع-الناتو-1062573921.html
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رجب طيب أردوغان, الناتو

الرئيس التركي: لا فائدة من توسع الناتو دون مراعاة الحساسيات الأمنية

11:09 GMT 23.05.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا فائدة من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون مراعاة الحساسيات الأمنية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي في غرب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
صحيفة: أردوغان يعقد اجتماعا للحزب الحاكم لمناقشة الاستحقاق الانتخابي وتوسيع الناتو
07:12 GMT
وقال الرئيس التركي: "إن توسع الناتو لن يعود بالنفع على بلاده والحلف ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".
وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.
وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
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