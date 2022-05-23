https://arabic.sputniknews.com/20220523/السعودية-تعلن-تسيير-رحلات-دولية-إلى-نيوم-1062631791.html

السعودية تعلن تسيير رحلات دولية إلى "نيوم"

السعودية تعلن تسيير رحلات دولية إلى "نيوم"

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن مطار مدينة "نيوم" المستقبلية سيبدأ بتسيير رحلات دولية نهاية يونيو/حزيران القادم برحلات أسبوعية إلى مدينة دبي... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T17:55+0000

2022-05-23T17:55+0000

2022-05-23T17:55+0000

أخبار السعودية اليوم

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية- واس، عن الرئيس التنفيذي للمدينة، نظمي النصر قوله إنه "سيتم تسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، تبدأ نهاية يونيو القادم 2022 برحلات أسبوعية إلى دبي، مع خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن".وأضاف النصر أن "مطار خليج نيوم يعد أحد المرافق الحيوية والرئيسية لتطوير نيوم، وسيكون الشريان الحيوي لتسريع وصول سكان نيوم وشركاء الأعمال إليها".وكان مصدر سعودي مسؤول، أكد الاثنين الماضي، أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.ونفى المصدر، جملة وتفصيلا التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم، أندرو ماكفوي، بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.ونوه المصدر إلى أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالميا.وقال ماكفوي، في وقت سابق في تصريحات صحفية إن "نيوم" ستُعامل كدولة داخل الدولة، بمنطقتها الاقتصادية وسلطتها الخاصة. مشيرا إلى أنه ستكون لها قوانينها ولوائحها التي تتوافق مع طموحات أولئك الذين نحاول جذبهم للعمل والعيش فيها.ولفت إلى إن نيوم ستُعامل كدولة خاصة بها منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة العربية السعودية. وقال إن هذا سيجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى هناك، وكذلك السياح.كما قال أيضًا إن الأشخاص الذين يعيشون هناك لن يُشار إليهم على أنهم سعوديون ولكن سيطلق عليهم لقب "نيوميانس".

https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-السياحة-في-مشروع-نيوم-المدينة-سيكون-لها-سلطتها-وقواعدها-الخاصة--1062267197.html

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أخبار السعودية اليوم