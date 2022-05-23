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https://arabic.sputniknews.com/20220523/السماح-للرئيس-الغيني-المخلوع-ألفا-كوندي-بالسفر-للخارج-مجددا-لتلقي-العلاج-1062612813.html
السماح للرئيس الغيني المخلوع ألفا كوندي بالسفر للخارج مجددا لتلقي العلاج
السماح للرئيس الغيني المخلوع ألفا كوندي بالسفر للخارج مجددا لتلقي العلاج
قال مسؤولون غينيون، إن الرئيس الغيني السابق ألفا كوندي استقل طائرة متجهة إلى تركيا بعد أن سمح المجلس العسكري الذي أطاح به بالسفر للخارج لتلقي العلاج. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T10:16+0000
2022-05-23T10:16+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن المجلس العسكري الحاكم في غينيا إن كونتي البالغ من العمر 84 عاما، والذي أطيح به العام الماضي، سُمح له بالسفر احتراما لـ "كرامته وسلامته ولأسباب إنسانية".وقالت لجنة الحشد الوطني للتنمية في غينيا إن كوندي لديه "مواعيد فحص طبي" في الخارج دون تقديم تفاصيل عن صحته أو المكان الذي سيتلقى العلاج فيه أو الفترة التي سيقضيها خارج البلاد.ووفقا لمسؤول في إدارة المطار ومسؤول بالشرطة، فقد استقل كوندي طائرة متجهة إلى تركيا في مطار كوناكري في الصباح، وأضافوا أن الزعيم السابق فيما يبدو أنه غادر بمفرده.وكانت غينيا قد فتحت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقا قضائيا مع كوندي والعديد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين في جرائم القتل والتعذيب والخطف والنهب والاغتصاب.يذكر أن ضباط الجيش بقيادة العقيد مامادي دومبويا قد أطاحوا بكوندي في سبتمبر/أيلول الماضي بعد 11 عاما في السلطة في المستعمرة الفرنسية السابقة الفقيرة، حيث تعرض كوندي لانتقادات شديدة بعد أن مرر دستورا جديدا في 2020 سمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.وتم احتجاز ألفا كوندي في البداية قبل السماح له بالذهاب إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج الطبي في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم عاد إلى منزله في أوائل أبريل/ نيسان، وفي يوم 22 من الشهر ذاته، أعلن المجلس العسكري أن كوندي حُر، لكنه لم يظهر علنا منذ ذلك الحين.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/قائد-الانقلابيين-في-غينيا-يعلن-تحرير-رئيس-البلاد-السابق-1061523639.html
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السماح للرئيس الغيني المخلوع ألفا كوندي بالسفر للخارج مجددا لتلقي العلاج

10:16 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الغيني ألفا كوندي بعد اعتقاله من قبل قوات خاصة قامت بانقلاب عسكري في غينيا
الرئيس الغيني ألفا كوندي بعد اعتقاله من قبل قوات خاصة قامت بانقلاب عسكري في غينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / -
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قال مسؤولون غينيون، إن الرئيس الغيني السابق ألفا كوندي استقل طائرة متجهة إلى تركيا بعد أن سمح المجلس العسكري الذي أطاح به بالسفر للخارج لتلقي العلاج.
ونقلت "فرانس برس" عن المجلس العسكري الحاكم في غينيا إن كونتي البالغ من العمر 84 عاما، والذي أطيح به العام الماضي، سُمح له بالسفر احتراما لـ "كرامته وسلامته ولأسباب إنسانية".
وقالت لجنة الحشد الوطني للتنمية في غينيا إن كوندي لديه "مواعيد فحص طبي" في الخارج دون تقديم تفاصيل عن صحته أو المكان الذي سيتلقى العلاج فيه أو الفترة التي سيقضيها خارج البلاد.
القوات الخاصة بقيادة مامادي دومبويا، غينيا 5 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
قائد الانقلابيين في غينيا يعلن تحرير رئيس البلاد السابق
23 أبريل, 13:28 GMT
ووفقا لمسؤول في إدارة المطار ومسؤول بالشرطة، فقد استقل كوندي طائرة متجهة إلى تركيا في مطار كوناكري في الصباح، وأضافوا أن الزعيم السابق فيما يبدو أنه غادر بمفرده.
وكانت غينيا قد فتحت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقا قضائيا مع كوندي والعديد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين في جرائم القتل والتعذيب والخطف والنهب والاغتصاب.
يذكر أن ضباط الجيش بقيادة العقيد مامادي دومبويا قد أطاحوا بكوندي في سبتمبر/أيلول الماضي بعد 11 عاما في السلطة في المستعمرة الفرنسية السابقة الفقيرة، حيث تعرض كوندي لانتقادات شديدة بعد أن مرر دستورا جديدا في 2020 سمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وتم احتجاز ألفا كوندي في البداية قبل السماح له بالذهاب إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج الطبي في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم عاد إلى منزله في أوائل أبريل/ نيسان، وفي يوم 22 من الشهر ذاته، أعلن المجلس العسكري أن كوندي حُر، لكنه لم يظهر علنا منذ ذلك الحين.
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