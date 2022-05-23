https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصحة-الأردنية-تخصص-غرفتي-عزل-لمصابي-جدري-القردة-1062574085.html
الصحة الأردنية تخصص غرفتي عزل لمصابي جدري القردة
الصحة الأردنية تخصص غرفتي عزل لمصابي جدري القردة
قررت سلطات الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تخصيص غرفتي عزل في أحد المستشفيات لمصابي جدري القردة حال ظهور حالات بالبلاد. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:20+0000
2022-05-23T07:20+0000
2022-05-23T07:20+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقالت وكالة "عمون" الإخبارية، إن الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، أعلن استحداث غرفتي عزل في مستشفى البشير في حال تسجيل أي إصابة بجدري القردة.جاء ذلك بالتزامن مع وضع وزارة الصحة الأردنية خطة للتعريف على الحالة المرضية لجدري القردة، ونشر التوعية بآلية التحري والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.وفي وقت سابق، أكدت الصحة الأردنية على عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القردة في البلاد حتى الآن.وعملت الوزارة على مخاطبة فرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أية حالة اشتباه لأعراض مرض جدري القردة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
الصحة الأردنية تخصص غرفتي عزل لمصابي جدري القردة
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قررت سلطات الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تخصيص غرفتي عزل في أحد المستشفيات لمصابي جدري القردة حال ظهور حالات بالبلاد.
وقالت وكالة "عمون
" الإخبارية، إن الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، أعلن استحداث غرفتي عزل في مستشفى البشير في حال تسجيل أي إصابة بجدري القردة.
وأضاف المسؤول الأردني، أنه "سيتم عزل أي حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحصPCR".
جاء ذلك بالتزامن مع وضع وزارة الصحة الأردنية خطة للتعريف على الحالة المرضية لجدري القردة، ونشر التوعية بآلية التحري والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.
وفي وقت سابق، أكدت الصحة الأردنية على عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القردة في البلاد حتى الآن.
وعملت الوزارة على مخاطبة فرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أية حالة اشتباه لأعراض مرض جدري القردة.