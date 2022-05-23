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https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصحة-العالمية-تعلن-وجود-لقاح-لـ-جدري-القرود-لكنها-تؤكد-يحتاج-إلى-اختبارات-1062638062.html
الصحة العالمية تعلن وجود لقاح لـ"جدري القرود" لكنها تؤكد: يحتاج إلى اختبارات
الصحة العالمية تعلن وجود لقاح لـ"جدري القرود" لكنها تؤكد: يحتاج إلى اختبارات
أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، لافتة إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T20:53+0000
2022-05-23T20:54+0000
منظمة الصحة العالمية
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وفي تصريحات نقلها موقع العربية أكدت المنظمة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.وأوضحت أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا؛ معللة بأنها تمتلك اللقاح، مطالبة الدول بالإعلان عن الإصابات الموجودة فيها.وقالت: على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت، لافتة إلى وجوب التوعية من هذا المرض، وكيفية التعامل معه.ونصحت المنظمة الدولية بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط، مؤكدة أنه "لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القرود".
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن وجود لقاح لـ"جدري القرود" لكنها تؤكد: يحتاج إلى اختبارات

20:53 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 23.05.2022)
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، لافتة إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة.
وفي تصريحات نقلها موقع العربية أكدت المنظمة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.
وأوضحت أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا؛ معللة بأنها تمتلك اللقاح، مطالبة الدول بالإعلان عن الإصابات الموجودة فيها.
وقالت: على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت، لافتة إلى وجوب التوعية من هذا المرض، وكيفية التعامل معه.
ونصحت المنظمة الدولية بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط، مؤكدة أنه "لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القرود".
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
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