الصحة العالمية تعلن وجود لقاح لـ"جدري القرود" لكنها تؤكد: يحتاج إلى اختبارات
20:53 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 23.05.2022)
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، لافتة إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة.
وفي تصريحات نقلها موقع العربية أكدت المنظمة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.
الصحة العالمية للعربية: لقاح جدري القردة موجود وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 23, 2022
وأوضحت أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا؛ معللة بأنها تمتلك اللقاح، مطالبة الدول بالإعلان عن الإصابات الموجودة فيها.
الصحة العالمية للعربية: جدري القردة لن يتحول لوباء مثل كورونا لأننا نمتلك اللقاح #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 23, 2022
وقالت: على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت، لافتة إلى وجوب التوعية من هذا المرض، وكيفية التعامل معه.
الصحة العالمية للعربية: على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 23, 2022
ونصحت المنظمة الدولية بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط، مؤكدة أنه "لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القرود".