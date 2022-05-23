https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصحة-المصرية-تكشف-آخر-تطورات-متابعة-جدرى-القرود-1062638464.html
الصحة المصرية تكشف آخر تطورات متابعة جدرى القرود
الصحة المصرية تكشف آخر تطورات متابعة جدرى القرود
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مصر، حسام عبدالغفار عدم رصد حالات مصابة بمرض جدري القرود حتى الآن، مشددا على أن الوزارة تتابع الوضع الوبائي في العالم بشكل... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقال عبد الغفار إن "جدري القرود مرض فيروسي نادر ينتقل من الحيوان للإنسان"، مضيفا أن "المرض ينتقل بشكل أكبر من القوارض، عن طريق "العض" أو التعامل مع الحيوان بشكل ملاصق أو من خلال أكل لحم حيوان مصاب دون طهيه بشكل جيد".وأشار المتحدث باسم الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" إلى أن "انتقال مرض الجدري من الإنسان للإنسان ليس سهلًا، حيث يحدث ذلك من خلال تعامل لصيق ومباشر لفترة طويلة، وتلامس وتواصل قريب بين الأجساد".ولفت إلى أنه من "الملاحظ في حالات الإصابة الحالية هو عدم وجود تاريخ سفر لأي منهم إلى الدول المتوطن فيها الفيروس بغرب ووسط أفريقيا، كما أنه انتشر في فئة معينة ممن لديهم علاقات جنسية متعددة من نفس النوع".وشدد عبد الغفار على أن تحور فيروس جدرى القرود، "ضعيف جداً"، مؤكدا على أن "تطعيمات الجدرى العادى أثبتت فعاليتها بنسبة 85% مع جدرى القرود.وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية إلى أن الإجراءات الاحترازية من الإصابة بفيروس جدري القرود هي ذاتها التي كانت متبعة في فيروس كورونا، والتي منها عدم الاختلاط مع الحالات المصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصحة-العالمية-تعلن-وجود-لقاح-لـ-جدري-القرود-لكنها-تؤكد-يحتاج-إلى-اختبارات-1062638062.html
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مصر, أخبار مصر الآن
الصحة المصرية تكشف آخر تطورات متابعة جدرى القرود
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مصر، حسام عبدالغفار عدم رصد حالات مصابة بمرض جدري القرود حتى الآن، مشددا على أن الوزارة تتابع الوضع الوبائي في العالم بشكل دقيق جدا.
وقال عبد الغفار إن "جدري القرود
مرض فيروسي نادر ينتقل من الحيوان للإنسان"، مضيفا أن "المرض ينتقل بشكل أكبر من القوارض، عن طريق "العض" أو التعامل مع الحيوان بشكل ملاصق أو من خلال أكل لحم حيوان مصاب دون طهيه بشكل جيد".
وأشار المتحدث باسم الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" إلى أن "انتقال مرض الجدري من الإنسان للإنسان ليس سهلًا، حيث يحدث ذلك من خلال تعامل لصيق ومباشر لفترة طويلة، وتلامس وتواصل قريب بين الأجساد".
ولفت إلى أنه من "الملاحظ في حالات الإصابة الحالية هو عدم وجود تاريخ سفر لأي منهم إلى الدول المتوطن فيها الفيروس بغرب ووسط أفريقيا، كما أنه انتشر في فئة معينة ممن لديهم علاقات جنسية متعددة من نفس النوع".
وشدد عبد الغفار على أن تحور فيروس جدرى القرود، "ضعيف جداً"، مؤكدا على أن "تطعيمات الجدرى العادى
أثبتت فعاليتها بنسبة 85% مع جدرى القرود.
وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية إلى أن الإجراءات الاحترازية من الإصابة بفيروس جدري القرود هي ذاتها التي كانت متبعة في فيروس كورونا، والتي منها عدم الاختلاط مع الحالات المصابة.