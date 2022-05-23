https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصين-ترد-على-تصريحات-بايدن-لتتوخى-واشنطن-الحذر-أثناء-الحديث-عن-تايوان-1062576243.html
الصين ترد على تصريحات بايدن: لتتوخى واشنطن الحذر أثناء الحديث عن تايوان
الصين ترد على تصريحات بايدن: لتتوخى واشنطن الحذر أثناء الحديث عن تايوان
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، أن تايوان تعد جزءً لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ "تدابير... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:55+0000
2022-05-23T07:55+0000
2022-05-23T07:55+0000
العالم
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وعلَق المتحدث باسم الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن استعداد بلاده للمشاركة العسكرية في حماية تايوان: "ندعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام الصادق بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة".وأضاف بين قائلا: "كما يحب الالتزام بتعهدات عدم دعم استقلال تايوان، ويجب على بايدن توخي الحذر بأقواله وأفعاله بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارات مضللة للقوى الانفصالية في تايوان".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح اليوم الإثنين، استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان في حال الهجوم الصيني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين ترد على تصريحات بايدن: لتتوخى واشنطن الحذر أثناء الحديث عن تايوان
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، أن تايوان تعد جزءً لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ "تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".
وعلَق المتحدث باسم الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن استعداد بلاده للمشاركة العسكرية في حماية تايوان: "ندعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام الصادق بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة".
وأضاف بين قائلا: "كما يحب الالتزام بتعهدات عدم دعم استقلال تايوان، ويجب على بايدن توخي الحذر بأقواله وأفعاله بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارات مضللة للقوى الانفصالية في تايوان".
وأعلن الرئيس الأمريكي
، جو بايدن، صباح اليوم الإثنين، استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان في حال الهجوم الصيني.