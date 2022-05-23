https://arabic.sputniknews.com/20220523/الفلك-الإماراتية-تعلن-الـ9-من-يوليو-أول-أيام-عيد-الأضحى-1062639295.html
"الفلك الإماراتية" تعلن الـ9 من يوليو أول أيام عيد الأضحى
"الفلك الإماراتية" تعلن الـ9 من يوليو أول أيام عيد الأضحى
توقعت جمعية الفلك الإماراتية أن يكون يوم السبت الـ9 من يوليو/ تموز، المقبل، هو اول أيام عيد الأضحى المبارك. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T21:53+0000
2022-05-23T21:53+0000
2022-05-23T21:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
عيد الأضحى
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ووفقا لبيان نشرته الجمعية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت أن غرة شهر ذي القعدة سيكون يوم الأربعاء الأول من يونيو المقبل، وأن يكون الخميس الموافق الـ30 من الشهر نفسه هو بداية ذي الحجة.ووفقا لهذا التقويم الفلكي، فإن وقفة عرفات ستكون الجمعة الموافقة للـ8 من يوليو، وسيكون السبت الـ9 من يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, عيد الأضحى
"الفلك الإماراتية" تعلن الـ9 من يوليو أول أيام عيد الأضحى
21:53 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 21:54 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
توقعت جمعية الفلك الإماراتية أن يكون يوم السبت الـ9 من يوليو/ تموز، المقبل، هو اول أيام عيد الأضحى المبارك.
ووفقا لبيان نشرته الجمعية
عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت أن غرة شهر ذي القعدة سيكون يوم الأربعاء الأول من يونيو المقبل، وأن يكون الخميس الموافق الـ30 من الشهر نفسه هو بداية ذي الحجة.
ووفقا لهذا التقويم الفلكي، فإن وقفة عرفات ستكون الجمعة
الموافقة للـ8 من يوليو، وسيكون السبت الـ9 من يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.