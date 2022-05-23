https://arabic.sputniknews.com/20220523/القوات-المسلحة-الإيرانية-تعليقا-على-مقتل-خدائي-مزاعم-الأمريكيين-حول-حقوق-الإنسان-كاذبة-1062625850.html

القوات المسلحة الإيرانية تعليقا على مقتل خدائي: مزاعم الأمريكيين حول حقوق الإنسان كاذبة

القوات المسلحة الإيرانية تعليقا على مقتل خدائي: مزاعم الأمريكيين حول حقوق الإنسان كاذبة

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن اغتيال صياد خدائي أمس في طهران، يظهر "مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة". 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T15:16+0000

2022-05-23T15:16+0000

2022-05-23T15:16+0000

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طهران - سبوتنيك. وأكد المتحدث، وفقا لما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيرني، اليوم الاثنين أن "اغتيال العقيد خدائي يوم أمس في طهران يظهر أن مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان كاذبة".وقال إنه "في رأينا أن مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".هذا وأكد متحدث الحرس الثوري الإيراني، أن "إرهابيين على صلة بالاستخبارات الإسرائيلية، يتحملون مسؤولية استهداف صياد خدائي".وفي سياق متصل، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في ممثلياتها الدبلوماسية بجميع أنحاء العالم، بعد اغتيال الضابط الإيراني أمس في طهران.هذا واستنكرت إيران، أمس الأحد، اغتيال أحد ضباط الحرس الثوري شرقي العاصمة طهران، متهمة "عناصر إرهابية" بتنفيذ الهجوم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده "تستنكر العملية الإرهابية التي شهدتها طهران، باغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني".وتابع "الجريمة اللاإنسانية التي ارتكبها عناصر إرهابية محسوبة على الغطرسة العالمية، يصاحبها للأسف دعم وصمت الدول التي تدعي محاربة الإرهاب"، مضيفا "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من ضحايا الجرائم الإرهابية منذ أكثر من أربعة عقود".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "متورطا في عمليات إرهابية" ضد أهداف إسرائيلية.وحددت الهيئة أن الضابط الإيراني، تورط في "عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في تركيا وقبرص وكولومبيا وكينيا".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أن العقيد صياد خدایي وهو ضابط كان يعمل في سوريا على يد راكبي دراجات نارية، قتل بإطلاق خمسة طلقات نارية صوبه في أحد الأزقة في شارع مجاهدي الإسلام في طهران.وأضافت وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري، أن الضباط يُعد أحد "المدافعين عن الحرم" (ضباط الحرس الثوري الذين يعملون في سوريا والعراق)، مشيرة إلى أن "قوات الأمن تطارد المهاجمين".وفي الـ23 من نيسان/أبريل الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أن العميد حسين الماسي قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوجستان، تعرض لمحاولة اغتيال ولم يصب بأذى وأنه تم اعتقال المهاجمين.وذكرت: "في هذا الحادث، استشهد محمود آبسالان، نجل العميد آبسالان (نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان) الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش".

https://arabic.sputniknews.com/20220523/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-طريقه-رده-على-اغتيال-ضابطه-صياد-خدائي-1062623408.html

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