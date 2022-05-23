https://arabic.sputniknews.com/20220523/الكويت-توقف-حركة-الملاحة-الجوية-مؤقتا-بسبب-موجة-الغبار-1062618364.html
الكويت توقف حركة الملاحة الجوية مؤقتا بسبب موجة الغبار
الكويت توقف حركة الملاحة الجوية مؤقتا بسبب موجة الغبار
أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، وقف حركة الملاحة الجوية في مطارها، بسبب موجة الغبار التي تشهدها في الوقت الحالي. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T12:21+0000
2022-05-23T12:21+0000
2022-05-23T12:21+0000
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
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وقال بيان صادر عن إدارة الطيران المدني الكويتية، إنه "حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت بصورة مؤقتة، بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا".وأضاف نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية، عماد الجلوي، أنه "سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار، فور تحسن الرؤية".وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت، قبل أسبوع، عن توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة وهي: الشويخ والشعبية والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.وذكرت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر، ونتيجة لذلك قررت المؤسسة وقف حركة الملاحة، على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية".وسبق لإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أن أعلنت في يوم الاثنين الماضي، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت توقف حركة الملاحة الجوية مؤقتا بسبب موجة الغبار
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أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، وقف حركة الملاحة الجوية في مطارها، بسبب موجة الغبار التي تشهدها في الوقت الحالي.
وقال بيان صادر عن إدارة الطيران المدني الكويتية، إنه "حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت بصورة مؤقتة، بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا".
وأضاف نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية، عماد الجلوي، أنه "سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار، فور تحسن الرؤية".
وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت، قبل أسبوع، عن توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة وهي: الشويخ والشعبية والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.
وذكرت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر، ونتيجة لذلك قررت المؤسسة وقف حركة الملاحة، على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية".
وسبق لإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أن أعلنت في يوم الاثنين الماضي، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي
مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.