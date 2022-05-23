https://arabic.sputniknews.com/20220523/الهدنة-في-اليمن-بين-التمديد-واستئناف-القتال-1062617489.html
الهدنة في اليمن.. بين التمديد واستئناف القتال
الهدنة في اليمن.. بين التمديد واستئناف القتال
تناقش الحلقة إعلان حركة أنصار الله استعدادها للاستمرار في الهدنة التي بدأت مطلع أبريل الماضي، بعد صراعٍ طويل ومستمر منذ نحو 8 سنوات مع التحالف العربي بقيادة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T12:08+0000
2022-05-23T12:08+0000
2022-05-23T12:08+0000
راديو
بانوراما
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الهدنة في اليمن.. بين التمديد وإستئناف القتال
الهدنة في اليمن.. بين التمديد وإستئناف القتال
وكان مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أعلن أنه ليس ضد تمديد الهدنة الحالية، لكنه وصفها بأنها "لم تكن مشجعة بما يكفي".رئيس تحرير موقع مأرب برس، أحمد عايض، رأى أنوأوضح عايض، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الهدنة في اليمن.. بين التمديد واستئناف القتال
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تناقش الحلقة إعلان حركة أنصار الله استعدادها للاستمرار في الهدنة التي بدأت مطلع أبريل الماضي، بعد صراعٍ طويل ومستمر منذ نحو 8 سنوات مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
وكان مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أعلن أنه ليس ضد تمديد الهدنة الحالية، لكنه وصفها بأنها "لم تكن مشجعة بما يكفي".
رئيس تحرير موقع مأرب برس، أحمد عايض، رأى أن
"حركة أنصار الله هي من خرقت الهدنة مرات عديدة، وهي في الوقت نفسه من استفاد منها".
وأوضح عايض، في مقابلة معه عبر "بانوراما
"، أن
"التحالف العربي قد يمارس ضغوطا على الحكومة الشرعية، لكي توافق على تمديد الهدنة، كمقدمة لمعالجة أكثر شمولًأ للملفات الأخرى في الأزمة اليمينة، وعلى رأسها الملف الإنساني.
التفاصيل في الملف الصوتي...