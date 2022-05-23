https://arabic.sputniknews.com/20220523/الهلال-السعودي-كبير-آسيا-يكسب-الاتحاد-بثلاثية-1062637573.html
الهلال السعودي: كبير آسيا يكسب الاتحاد بثلاثية
الهلال السعودي: كبير آسيا يكسب الاتحاد بثلاثية
انتهت مباراة فريقي اتحاد جدة الأول والهلال السعودي في الكلاسيكو بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T20:36+0000
2022-05-23T20:36+0000
2022-05-23T20:36+0000
أخبار نادي الهلال السعودي
مباريات الدوري السعودي
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وكتب فريق الهلال السعودي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلنا فوزه على فريق اتحاد جدة.وقال الهلال: بالثلااااثة.. كبير آسيا يكسب الاتحاد.وقد افتتح اتحاد جدة التسجيل عن طريق ركلة جزاء سجلها لاعبه رومارينو في الدقيقة 32، وبعدها وفي الدقيقة 43 تعادل فريق الهلال عن طريق لاعبه ميشال ديلجادو.وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، ثم بدأ الشوط الثاني وظهر معه التفوق الهلالي.ففي الدقيقة الـ66 سجل سالم الدوسري لاعب الهلال هدف التقدم لفريقه، ثم عزز ميشال ديلجادو مرة أخرى بهدف بعدها بثلاث دقائق، وتحديدا في الدقيقة 69.وكان اتحاد جدة يتصدر جدول الدوري السعودي، قبل المباراة، برصيد 61 نقطة، وفي المركز الثاني يقبع الهلال برصيد 55 نقطة.
أخبار نادي الهلال السعودي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي
الهلال السعودي: كبير آسيا يكسب الاتحاد بثلاثية
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انتهت مباراة فريقي اتحاد جدة الأول والهلال السعودي في الكلاسيكو بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وكتب فريق الهلال السعودي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلنا فوزه على فريق اتحاد جدة.
وقال الهلال: بالثلااااثة.. كبير آسيا يكسب الاتحاد.
وقد افتتح اتحاد جدة التسجيل عن طريق ركلة جزاء سجلها لاعبه رومارينو في الدقيقة 32، وبعدها وفي الدقيقة 43 تعادل فريق الهلال عن طريق لاعبه ميشال ديلجادو.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، ثم بدأ الشوط الثاني وظهر معه التفوق الهلالي.
ففي الدقيقة الـ66 سجل سالم الدوسري لاعب الهلال هدف التقدم لفريقه، ثم عزز ميشال ديلجادو مرة أخرى بهدف بعدها بثلاث دقائق، وتحديدا في الدقيقة 69.
وكان اتحاد جدة يتصدر جدول الدوري السعودي، قبل المباراة، برصيد 61 نقطة، وفي المركز الثاني يقبع الهلال برصيد 55 نقطة.