https://arabic.sputniknews.com/20220523/الوفد-الصيني-يغادر-قاعة-منتدى-دافوس-الاقتصادي-بعد-خطاب-زيلينسكي---1062626393.html
الوفد الصيني يغادر قاعة منتدى دافوس الاقتصادي بعد خطاب زيلينسكي
الوفد الصيني يغادر قاعة منتدى دافوس الاقتصادي بعد خطاب زيلينسكي
غادر الوفد الصيني في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بعد خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T15:48+0000
2022-05-23T15:48+0000
2022-05-23T15:48+0000
روسيا
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صرح عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايكل ماكول لقناة "سي إن إن": "يمكنكم من خلال الصورة رؤية ممثلي جمهورية الصين الشعبية جالسين محاطين بالتصفيق بحفاوة بالغة من قبل الجميع، باستثناء وفد الصين، ثم خرجوا بعد أن التقطت هذه الصورة".في رأيه، أرسل الوفد بذلك "إشارة واضحة بأنهم لا يدعمون أوكرانيا، ولا يدعمون زيلينسكي".دعا زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، مرة أخرى إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفرض حظر على النفط الروسي، وحظر البنوك ومؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات تماما.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصين-استراتيجية-إندو--باسيفيك-الأمريكية-مآلها-الفشل--1062615876.html
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الوفد الصيني يغادر قاعة منتدى دافوس الاقتصادي بعد خطاب زيلينسكي
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غادر الوفد الصيني في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بعد خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
صرح عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايكل ماكول لقناة "سي إن إن": "يمكنكم من خلال الصورة رؤية ممثلي جمهورية الصين الشعبية جالسين محاطين بالتصفيق بحفاوة بالغة من قبل الجميع، باستثناء وفد الصين، ثم خرجوا بعد أن التقطت هذه الصورة".
في رأيه، أرسل الوفد بذلك "إشارة واضحة بأنهم لا يدعمون أوكرانيا، ولا يدعمون زيلينسكي".
دعا زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، مرة أخرى إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفرض حظر على النفط الروسي، وحظر البنوك ومؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات تماما.