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انطلاق فعاليات المعرض الدولي للبناء والتشييد في بنغازي.. صور
انطلاق فعاليات المعرض الدولي للبناء والتشييد في بنغازي.. صور
انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي، بحضور نائب رئيس الحكومة الليبية، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد كبير من... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T18:23+0000
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انطلق المعرض بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البناء والتشييد والمقاولات العامة، في محاولة منها لدخول السوق الليبي والمساهمة في إعادة الإعمار التي ستنطلق في البلاد حسب تصريحات مسؤولين ليبيين، والجدير بالذكر أن فاعليات المعرض ستسمر حتى السابع والعشرون من شهر مايو الجاري.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال رجل الأعمال المصري رامي عباس مشارك في المعرض إن هناك حماسة للمشاركة في في معرض إعادة الإعمار، وأضاف: "حسب معرفتنا السابقة أن الأوضاع في ليبيا بدأت تستقر وأن هناك توجه كبير نحو إعادة الإعمار، وكانت هذه فرصة كبيرة بالنسبة لنا للمشاركة".وأكد "أن السوق الليبي امتداد للسوق المصري، وأي شركة مصرية هدفها افتتاح فروع خارجية لها يكون السوق الليبي هو الهدف الأول لذلك نتيجة تقارب الثقافات، وتقارب الشعوب من بعضها، وتوطد العلاقات بين الشعبين الشقيقين". وشدد عباس: وأضاف "والدي كان يعيش في ليبيا في سنوات سابقة، وبالتحديد كان أحد سكان مدينة بنغازي وحدثني كثيرا عن طيبة وكرم هذا الشعب، وهذا ما لمسناه منذ لحظة الافتتاح من حيث الترحاب والاستقبال، كما سعدنا بتواجد العديد من الشخصيات الهامة والمهتمة بهذا الجانب، كلنا أمل أن يكون لنا شرف المشاركة في إعادة إعمار ليبيا".عانت البلاد من دمار كبير في المباني الذي طال أغلب المدن والمناطق الليبية بسبب الحروب التي عاشتها، وكانت هناك عدة مبادرات انطلقت بشأن إعادة إعمار البلاد عن طريق شركات الدول الصديقة والشقيقة لليبيا.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر

انطلاق فعاليات المعرض الدولي للبناء والتشييد في بنغازي.. صور

18:23 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 18:37 GMT 23.05.2022)
© Sputnik . MAHER ALSHAERY فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
 فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي، بحضور نائب رئيس الحكومة الليبية، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد كبير من المسؤولين بالدولة، والقنصل المصري في ليبيا، وعدد من رجال الأعمال، والعديد من الشخصيات العامة بالمدينة.
انطلق المعرض بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البناء والتشييد والمقاولات العامة، في محاولة منها لدخول السوق الليبي والمساهمة في إعادة الإعمار التي ستنطلق في البلاد حسب تصريحات مسؤولين ليبيين، والجدير بالذكر أن فاعليات المعرض ستسمر حتى السابع والعشرون من شهر مايو الجاري.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال رجل الأعمال المصري رامي عباس مشارك في المعرض إن هناك حماسة للمشاركة في في معرض إعادة الإعمار، وأضاف: "حسب معرفتنا السابقة أن الأوضاع في ليبيا بدأت تستقر وأن هناك توجه كبير نحو إعادة الإعمار، وكانت هذه فرصة كبيرة بالنسبة لنا للمشاركة".
© Sputnik . MAHER ALSHAERY فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
 فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
 فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
 فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
 فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
وأكد "أن السوق الليبي امتداد للسوق المصري، وأي شركة مصرية هدفها افتتاح فروع خارجية لها يكون السوق الليبي هو الهدف الأول لذلك نتيجة تقارب الثقافات، وتقارب الشعوب من بعضها، وتوطد العلاقات بين الشعبين الشقيقين".
وشدد عباس:
"الفرصة أمامنا ونحن قادرون على المشاركة في إعادة الإعمار في كافة المجالات".
وأضاف "والدي كان يعيش في ليبيا في سنوات سابقة، وبالتحديد كان أحد سكان مدينة بنغازي وحدثني كثيرا عن طيبة وكرم هذا الشعب، وهذا ما لمسناه منذ لحظة الافتتاح من حيث الترحاب والاستقبال، كما سعدنا بتواجد العديد من الشخصيات الهامة والمهتمة بهذا الجانب، كلنا أمل أن يكون لنا شرف المشاركة في إعادة إعمار ليبيا".
© Sputnik . MAHER ALSHAERY فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
 فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
 فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
 فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فاعليات معرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بنغازي
عانت البلاد من دمار كبير في المباني الذي طال أغلب المدن والمناطق الليبية بسبب الحروب التي عاشتها، وكانت هناك عدة مبادرات انطلقت بشأن إعادة إعمار البلاد عن طريق شركات الدول الصديقة والشقيقة لليبيا.
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