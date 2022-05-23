https://arabic.sputniknews.com/20220523/انهيار-مبنى-إداري-مكون-من-عشرة-طوابق-في-إيران-1062616809.html
انهيار مبنى إداري مكون من عشرة طوابق في إيران
انهيار مبنى إداري مكون من عشرة طوابق في إيران
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن مبنى مكاتب مؤلف من عشرة طوابق انهار في مدينة عبادان الإيرانية في محافظة خوزستان الجنوبية الغربية، ما أسفر عن مقتل... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:59+0000
2022-05-23T11:59+0000
2022-05-23T12:01+0000
العالم
إيران
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وأضافت الوكالة في بيان أن "عدة أجزاء من المبنى الإداري الواقع في شارع الأميري انهارت وتم إخلاء العاملين بالمبنى بالكامل"، مضيفة أن "المركبات التي كانت بالقرب من المبنى تضررت نتيجة سقوط الحطام".وبحسب المعلومات الواردة حتى الآن، أصيب أربعة أشخاص في الحادث، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى محلي، فيما توفي شخص آخر.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, إيران
انهيار مبنى إداري مكون من عشرة طوابق في إيران
11:59 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن مبنى مكاتب مؤلف من عشرة طوابق انهار في مدينة عبادان الإيرانية في محافظة خوزستان الجنوبية الغربية، ما أسفر عن مقتل شخص.
وأضافت الوكالة
في بيان أن "عدة أجزاء من المبنى الإداري الواقع في شارع الأميري انهارت وتم إخلاء العاملين بالمبنى بالكامل"، مضيفة أن "المركبات التي كانت بالقرب من المبنى تضررت نتيجة سقوط الحطام".
وبحسب المعلومات الواردة حتى الآن، أصيب أربعة أشخاص في الحادث، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى محلي، فيما توفي شخص آخر.