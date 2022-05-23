عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220523/انهيار-مبنى-إداري-مكون-من-عشرة-طوابق-في-إيران-1062616809.html
انهيار مبنى إداري مكون من عشرة طوابق في إيران
انهيار مبنى إداري مكون من عشرة طوابق في إيران
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن مبنى مكاتب مؤلف من عشرة طوابق انهار في مدينة عبادان الإيرانية في محافظة خوزستان الجنوبية الغربية، ما أسفر عن مقتل... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:59+0000
2022-05-23T12:01+0000
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
وأضافت الوكالة في بيان أن "عدة أجزاء من المبنى الإداري الواقع في شارع الأميري انهارت وتم إخلاء العاملين بالمبنى بالكامل"، مضيفة أن "المركبات التي كانت بالقرب من المبنى تضررت نتيجة سقوط الحطام".وبحسب المعلومات الواردة حتى الآن، أصيب أربعة أشخاص في الحادث، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى محلي، فيما توفي شخص آخر.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران

انهيار مبنى إداري مكون من عشرة طوابق في إيران

11:59 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 23.05.2022)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن مبنى مكاتب مؤلف من عشرة طوابق انهار في مدينة عبادان الإيرانية في محافظة خوزستان الجنوبية الغربية، ما أسفر عن مقتل شخص.
وأضافت الوكالة في بيان أن "عدة أجزاء من المبنى الإداري الواقع في شارع الأميري انهارت وتم إخلاء العاملين بالمبنى بالكامل"، مضيفة أن "المركبات التي كانت بالقرب من المبنى تضررت نتيجة سقوط الحطام".
وبحسب المعلومات الواردة حتى الآن، أصيب أربعة أشخاص في الحادث، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى محلي، فيما توفي شخص آخر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала